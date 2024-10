Les cinq albums des One Direction reviennent dans le Top 40

Liam Payne et Harry Styles jouent avec One Direction en 2013

Dans un communiqué, la famille de Payne a déclaré qu’elle avait « le cœur brisé », ajoutant : « Liam vivra pour toujours dans nos cœurs et nous nous souviendrons de lui pour son âme gentille, drôle et courageuse. »

Niall Horan s’est dit « absolument dévasté », qualifiant Payne de « le plus brillant [person] dans n’importe quelle pièce ». Sa petite amie Kate Cassidy a déclaré que le chanteur serait toujours son « ange gardien » et a révélé qu’ils l’avaient fait. prévu de se marier .

Night Changes n’a pas été le plus gros succès des One Direction à leur apogée – atteignant la septième place au Royaume-Uni et la 31e aux États-Unis – mais sa réputation n’a cessé de croître depuis.

En 2022, elle est devenue la première chanson des One Direction à dépasser le milliard de streams sur Spotify ; et est resté depuis lors leur morceau le plus populaire sur les services de streaming.

Sorti le 12 novembre 2014, en tant que deuxième single de l’album Four, c’est l’un des morceaux les plus matures et acclamés par la critique du groupe.

Les paroles contemplent la nature éphémère du temps et la perte de l’innocence, sur fond d’histoire d’amour qui s’effondre.

Harry Styles prend la tête du refrain en chantant : « Nous ne faisons que vieillir, bébé / Et j’y ai pensé ces derniers temps / Est-ce que ça te rend parfois fou / À quelle vitesse la nuit change-t-elle ?«

Sa mélancolie réfléchie et mineure a été adoptée par les fans après la pause du groupe en 2016.

Il est facile de voir comment les messages d’impermanence et de regret de la chanson ont été adaptés pour exprimer la perte qu’ils ont vécue au cours de la semaine dernière.