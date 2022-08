Les cinéphiles révèlent les plus gros problèmes de cinéma – et pourquoi ils refuseraient de regarder un film

Des MILLIERS de cinéphiles ont révélé les plus gros reproches qui font bouillir leur sang lorsqu’ils regardent un film.

Le goût du pays pour le cinéma évolue avec le temps, selon des recherches récentes, car des millions de personnes trouvent certaines choses si offensantes dans les superproductions qu’elles se détourneront.

Les Britanniques ont révélé leurs plus grandes bêtes noires dans les films Crédit : Getty

Des millions d’adultes se sentent mal représentés dans les films, en raison d’un manque de diversité et de stéréotypes surutilisés – mais l’un d’entre eux arrive bien au-dessus.

43% des adultes interrogés ont déclaré avoir du mal à s’identifier aux personnages sur grand écran.

Alors que 57% encore plus époustouflants pensent que les stéréotypes sont surutilisés dans les films, 30% sont même allés jusqu’à dire qu’ils ont été offensés par un cliché de film.

Près d’un tiers des cinéphiles interrogés ont en effet refusé de regarder un film à cause d’un stéréotype offensant ou dépassé.

Mais le plus gros reproche pour les cinéphiles était de voir des femmes sursexualisées à l’écran.

Le groupe a découvert que c’était le stéréotype le plus courant qu’ils rencontraient dans les films – par exemple, le message selon lequel les femmes doivent être attirantes pour être populaires.

La recherche, menée par la marque de bonbons M&Ms, s’est adressée à 2 000 adultes britanniques de moins de 35 ans dans le cadre de son initiative mondiale « FUNd » conçue pour défendre la diversité, l’inclusion et créer un sentiment d’appartenance.

Femi Kolade, responsable des études à la London Film School, qui fait partie de l’initiative, a déclaré: “L’industrie cinématographique grand public a été dominée pendant trop longtemps par un récit qui exclut les expériences vécues par tant de personnes et réduit toute notre diversité spécifique et dynamique. à quelques représentations standardisées, souvent négatives et toujours limitées, de qui nous sommes aujourd’hui, qui étions hier et qui nous deviendrons demain.

“Cela doit changer et cette recherche opportune et cette campagne importante montrent une fois de plus à quel point le grand public est désespéré de voir ce changement.”

Après la sursexualisation des femmes, le deuxième trait troublant des adultes était la présentation des femmes comme faibles ou trop sensibles.

Cela a été suivi par l’utilisation de l’anglais approximatif des personnages étrangers pour faire rire – comme l’accent de Sacha Baron Cohen dans les films Borat.

D’autres étaient furieux de voir des Noirs ou des Latinos dépeints comme des membres de gangs, des communautés noires brisées ou perturbatrices et des membres flamboyants de la communauté LGBTQ + – comme Damien a été dépeint en 2004 dans Mean Girls.

Au lieu de cela, les jeunes adultes veulent voir ces personnages vivre une vie normale, plutôt que représentés.

Plus de la moitié ont même déclaré que l’industrie cinématographique devrait cesser de faire référence à la race, à la sexualité ou à la région des personnages si cela n’a aucun rapport avec l’histoire du film.

Étonnamment ou non, l’étude a révélé que les pires genres pour abuser des stéréotypes étaient les comédies, la romance et le crime.

Dans un autre choc, il est également apparu que moins d’un quart des personnes interrogées pouvaient nommer cinq acteurs LGBTQ+ ou plus, avec seulement 21 % capables de nommer le même nombre d’acteurs handicapés.

En conséquence, 59% aimeraient voir davantage d’acteurs handicapés incarner des personnages handicapés – par opposition à de tels rôles attribués à des personnes sans ces conditions ou déficiences.

C’est après que le professeur Xavier, utilisateur de fauteuil roulant, dans la franchise X-Men, a été joué par les acteurs non handicapés Patrick Stewart et James McAvoy.

En regardant derrière l’objectif, seuls 22% pouvaient nommer avec confiance cinq réalisateurs hollywoodiens non blancs.

Leah Dykes, porte-parole de M&Ms, a déclaré: «En tant que régal synonyme de culture cinématographique, nous estimons que nous avons le devoir de faire ce que nous pouvons pour garantir que l’industrie et au-delà soient inclusives et diversifiées et célèbrent les talents de tous les horizons.

“Ce travail est l’une des premières étapes au Royaume-Uni, dans notre engagement à accroître le sentiment d’appartenance de 10 millions de personnes dans le monde d’ici 2025, et vise à comprendre les pensées et les attitudes envers la diversité et l’inclusion à Hollywood et dans le cinéma occidental, et les problèmes liés à la typographie et aux vieux tropes stéréotypés.

LES DIX STÉRÉOTYPES SURUTILISÉS QUE LES JEUNES BRITANNIQUES VEULENT COUPER DES FILMS : 1. Les femmes sont trop sexualisées pour les personnages masculins (24 %) 2. Les femmes sont dépeintes comme faibles, trop sensibles, pleurant toujours (20 %) 3. Personnages étrangers incapables de parler anglais à des fins comiques (19 %) 4. Les malades mentaux apparaissant comme dangereux et imprévisibles (18 %) 5. Les communautés noires sont considérées comme brisées/perturbatrices (18 %) 6. Hommes et femmes noirs/latinos en tant que membres de gangs (18 %) 7. Membres flamboyants de la communauté LGBTQ+ (17 %) 8. La femme noire impertinente de la rue (17%) 9. Parents asiatiques surprotecteurs (16 %) 10. Personnes handicapées semblant fragiles, impuissantes ou inintelligentes (16 %)