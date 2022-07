Les cinéphiles quittent leurs canapés pour les cinémas, ramenant les ventes au box-office d’été près des niveaux d’avant la pandémie

Il devient de plus en plus clair que le public ne se contente plus de rester assis sur le canapé pour regarder des films. Non seulement ils retournent en masse dans les salles de cinéma, mais les exploitants de cinéma disent qu’ils optent pour des billets plus chers et dépensent davantage en concessions.

Au cours du week-end, le dernier film de Disney Marvel Cinematic Universe, “Thor: Love and Thunder”, a ouvert à près de 145 millions de dollars de ventes de billets au niveau national et a attiré environ 10 millions de cinéphiles dans les cinémas.

Avec des ventes de billets supplémentaires pour des films comme « Top Gun : Maverick » de Paramount et Skydance, « Minions : The Rise of Gru » et « Jurassic World : Dominion » d’Universal ainsi que « Lightyear » de Pixar et « Elvis » de Warner Bros. le box-office national du week-end a rapporté environ 240 millions de dollars.

C’est bien au-dessus des 185 millions de dollars pour le même week-end en 2019, selon les données de Comscore. À l’époque, “Spider-Man: Far From Home” de Marvel était en tête du box-office aux côtés de “Toy Story 4” et “Aladdin” de Disney, “Yesterday” d’Universal, “Annabelle Comes Home” de Warner Bros. et “Midsommar” d’A24. .”

“Nous avons sauté de haut en bas ce week-end”, a déclaré Brock Bagby, vice-président exécutif de B&B Theatres, une chaîne de théâtre régionale basée dans le Midwest avec plus de 50 emplacements. “Vendredi a été notre plus grand jour de l’année et le plus grand jour depuis l’ouverture de ‘Spider-Man : No Way Home’ en décembre.”

Avec de nouveaux blockbusters attirant plus de monde dans les cinémas, la saison estivale du box-office aux États-Unis et au Canada n’est en baisse que de 12% par rapport à l’été avant la pandémiec, selon les données de Comscore. Entre le 1er mai et le 10 juillet, le box-office a récolté 2,27 milliards de dollars grâce aux billets. Cela se compare à 2,58 milliards de dollars au cours de la même période en 2019.

Pour l’année jusqu’à présent, le box-office national a collecté plus de 4,25 milliards de dollars de ventes de billets dimanche. C’est 30% en dessous des niveaux pré-pandémiques de 2019.

“Depuis le début de l’été et la sortie de ‘Doctor Strange’, les studios ont empilé un excellent film après l’autre”, a déclaré Jeffrey Kaufman, vice-président senior du cinéma et du marketing chez Malco Theatres. “Cela a dynamisé les cinéphiles et ils ont répondu à une série de films amusants, passionnants et divertissants.”

Les grandes et petites chaînes de salles de cinéma en profitent. AMC Entertainment, la plus grande chaîne de salles de cinéma au monde, l’a rapporté la plus forte fréquentation mondiale de l’année ce week-end, dépassant 5,9 millions de cinéphiles. Ses revenus d’admission mondiaux ont dépassé le même week-end en 2019 de 12%, a-t-il déclaré lundi.

“Les résultats du box-office semaine après semaine après semaine cet été ont démontré ce que nous, chez AMC, avons cru être vrai depuis le début : les consommateurs veulent découvrir leurs films à travers l’expérience inégalée d’une salle de cinéma, avec ses grands écrans, son gros son et son confort. grands sièges”, a déclaré Adam Aron, PDG d’AMC, dans un communiqué.

Bagby de B&B Theatres a également déclaré à CNBC que les cinéphiles optaient beaucoup plus pour les formats premium qu’avant la pandémie. Cela inclut IMAX, Dolby, 3D et d’autres expériences qui offrent des sièges immersifs ou des écrans panoramiques. Il a ajouté que le public a également dépensé beaucoup plus pour la nourriture et les boissons.

B&B Theatres prévoit de terminer l’année avec des ventes à magasins comparables en baisse d’environ 10%, sur la base des films qui devraient sortir au cours des prochains mois et d’une accalmie attendue entre août et octobre.

“J’aurais aimé qu’il y ait plus de produits, mais heureusement, les titres que nous avons eus ont été incroyablement forts”, a-t-il déclaré.

Le nombre total de films avec de larges sorties en 2022 est en baisse de plus de 30% par rapport à 2019, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Pourtant, le public aura beaucoup de contenu à choisir d’ici la fin de l’année. Disney sortira « Black Panther : Wakanda Forever », Warner Bros. et DC ont « Black Adam » et « Shazam : Fury of the Gods ». Universal est sur le point de sortir “Nope” de Jordan Peele et Sony a le très attendu “Bullet Train”.

L’année sera couronnée par “Avatar : la voie de l’eau” de Disney, la première suite prévue du film le plus rentable de tous les temps.

“Le cinéma est une habitude”, a déclaré Kaufman. “Une fois que les gens ont pris l’habitude, ils trouvent toujours des films qu’ils veulent voir.”

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « Minions : The Rise of Gru », « Jurassic World : Dominion », « Nope » et « Yesterday ».