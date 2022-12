Les cinéphiles peuvent poursuivre en justice pour une bande-annonce trompeuse, selon un juge américain

Les cinéphiles déçus que leur acteur préféré ait été coupé d’un film après être apparu dans la bande-annonce peuvent poursuivre le studio pour publicité mensongère, a statué un juge américain.

Deux cinéphiles disent qu’Universal Pictures les a trompés en louant le film de 2019 Hier parce que la bande-annonce mettait en vedette l’actrice Ana de Armas.

Peter Michael Rosza de San Diego et Conor Woulfe du Maryland disent qu’ils ont déboursé plus de 3,99 $ chacun pour regarder la comédie de Richard Curtis sur Amazon Prime, pour découvrir que de Armas n’avait pas fait le montage final.

Un recours collectif déposé plus tôt cette année allègue que les fans ont été amenés à s’attendre à ce que la star cubaine de No Time To Die star figure en bonne place. Cependant, ils “n’ont pas du tout reçu de film avec une quelconque apparition d’Ana de Armas”, indique le procès, rapporté vendredi par les médias américains.

En conséquence, “ces consommateurs n’ont reçu aucune valeur pour leur location ou leur achat”, a ajouté la poursuite.

Ana de Armas à Los Angeles le mois dernier. Photographie: Newspix International

Universal avait demandé au juge de district américain Stephen Wilson de rejeter la plainte, arguant que les remorques sont protégées par le premier amendement de la constitution américaine, qui garantit la liberté d’expression.

Mais dans sa décision de jeudi, Wilson a rejeté l’argument du studio, affirmant que les bandes-annonces étaient un discours commercial et soumises aux lois sur la publicité honnête.

“À la base, une bande-annonce est une publicité conçue pour vendre un film en offrant aux consommateurs un aperçu du film”, a écrit le juge.

Aucun représentant d’Universal n’a pu être joint dans l’immédiat.

Le costume réclame au moins 5 millions de dollars au nom de fans déçus.

Les avocats se réuniront à nouveau pour l’affaire le 3 avril.

Yesterday de Danny Boyle raconte l’histoire d’un musicien, joué par Himesh Patel, qui est propulsé dans une réalité alternative où les Beatles n’existent pas.

Il atteint la célébrité mondiale en publiant le catalogue arrière des Fab Four comme le sien.

De Armas, 34 ans, qui est également apparue dans Knives Out en 2019, a été initialement choisie pour le film et est apparue dans la bande-annonce et certaines publicités, mais son rôle n’a pas fait la version finale, selon le costume.