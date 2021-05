Les cinémas touchés par la crise font face à «  six mois cruciaux  » après leur ouverture dans deux semaines

Les cinémas CRISIS-HIT sont confrontés à «six mois cruciaux» après leur ouverture dans deux semaines, ont déclaré des experts.

L’argent pris aux guichets a chuté de 1 milliard de livres sterling l’année dernière en raison de la pandémie de Covid.

Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour les 843 cinémas du pays – car un arriéré de grands films devrait exploser sur nos écrans au cours de l’été.

Ils incluent le film tant attendu de James Bond No Time To Die, Nomadland, lauréat d’un Oscar, et le biopic d’Aretha Franklin, Respect.

Pour aider à faire sortir les salles du bord du gouffre, les patrons de cinéma proposent des films deux pour un, des sièges plus grands, plus d’écrans 3D et des réductions sur la nourriture et les boissons.

Philip Clapp, directeur général de la UK Cinema Association, a déclaré: «De toute évidence, le secteur considère les six prochains mois comme extrêmement importants.

«La bonne nouvelle est que le public britannique peut s’attendre à une superproduction après une superproduction dans les mois à venir.»

Un autre expert a déclaré: «Il reste six mois cruciaux à venir pour certains cinémas.»

Ici, The Sun on Sunday révèle les incitations proposées dans quatre des plus grandes chaînes de cinéma – et les 15 meilleures sorties de films de l’année.

CINEWORLD

LA plus grande chaîne de cinéma du pays exploite 127 cinémas à travers le Royaume-Uni et l’Irlande, employant 5 500 personnes.

Cineworld a récemment conclu des accords avec des prêteurs pour garantir une bouée de sauvetage financière de 560 millions de livres sterling au milieu de la pandémie et a également réussi à réduire les coûts de location.

Il vise à inciter les clients à revenir avec de nouveaux forfaits offrant des collations illimitées, des sièges de luxe encore plus grands et de nouvelles expériences de visualisation 3D.

Il propose également des offres telles que 25% de réduction sur la nourriture dans des restaurants tels que Bella Italia, Cafe Rouge et La Tasca.

VUE

La société compte 91 sites à travers le Royaume-Uni, ce qui en fait la troisième chaîne en importance, avec 4 000 employés.

Son PDG, Tim Richards, a récemment déclaré: «Nous survivrons. Nous avons juste besoin de films. »

Maintenant, il a son souhait et les fans semblent prêts à en profiter. Vue propose déjà des billets deux pour un, qui peuvent être utilisés lors de diverses projections.

Il fait également la promotion de remises aux familles dans le but d’encourager les ménages à se détacher de leurs rivaux en streaming à domicile comme Netflix, Amazon Prime et Disney.

ODEON

La deuxième plus grande chaîne de cinéma de Grande-Bretagne gère 120 salles au Royaume-Uni et en Irlande, employant environ 5 400 personnes.

L’Odéon a transformé plusieurs de ses sites en centres de vaccination en raison du verrouillage, mais ils se préparent à rouvrir le mois prochain. Il fait déjà la publicité du nouveau film Bond sur son site Web.

Il a lancé un nouveau forfait à prix réduit, qui permet aux fans de payer un abonnement mensuel de style Netflix pour regarder des films au cinéma.

Il propose également des réductions sur la nourriture et les boissons.

CHAQUE HOMME

LA chaîne a subi une perte de 19 millions de livres sterling en raison du verrouillage, mais a l’intention de rebondir avec une série d’offres pour les clients. Il a prévu de nouveaux menus comprenant des hamburgers spéciaux, des desserts, des cocktails et des sundaes.

Paul Wise, président exécutif d’Everyman Media, a déclaré que le personnel servira les clients pendant qu’ils regardent dans leurs sièges, offrant «des divertissements avec de la nourriture, des boissons et un service exceptionnel».

Les 35 sites d’Everyman, avec 9 716 sièges, rouvriront le 17 mai.

TOP 15 DES FILMS À REGARDER

Nomadland, lauréat d’un OSCAR, sort le «lundi d’ouverture» avec son compatriote lauréat d’un Oscar, Sound Of Metal avec Riz Ahmed.

Peter Rabbit 2: The Runaway sort également le 17 mai et horror A Quiet Place Part II quinze jours plus tard le 4 juin. Une semaine après, c’est The Father.

Le 10 septembre, Respect, avec Jennifer Hudson, et le thriller de science-fiction Infinite sont sortis.

Cinq jours plus tard, Venom: Let There Be Carnage, basé sur le personnage de Marvel Comics.

Puis la dernière sortie de Daniel Craig en tant que Bond, No Time To Die, arrive enfin le 30 septembre.

L’épopée de science-fiction Dune est présentée le 1er octobre.

Le 22 octobre, il y a les sorties simultanées de Dear Evan Hansen, The Many Saints Of Newark, les animations pour enfants Ron’s Gone Wrong et The Boss Baby 2, et enfin Jackass 4.