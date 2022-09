Les cinémas rouvrent au Cachemire sous contrôle indien après plus de deux décennies

New Delhi

Les cinémas du Cachemire sous contrôle indien ont rouvert leurs portes, plus de deux décennies après leur fermeture forcée lors d’une rébellion armée qui a vu de multiples menaces et attaques contre des lieux publics bondés.

Le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire, Manoj Sinha, a inauguré mardi le plus récent cinéma de la région contestée, lors d’une cérémonie marquée par beaucoup de battage médiatique et de fanfare.

“(L’ouverture) est le reflet d’une nouvelle aube d’espoir, de rêves, de confiance et d’aspirations des gens”, a déclaré Sinha aux journalistes devant le théâtre de la plus grande ville du Cachemire indien, Srinagar, la qualifiant de journée “historique”, selon la presse. Confiance de l’Inde.

Le théâtre a organisé une projection spéciale du film “Lal Singh Chaddha”, un remake bollywoodien de “Forrest Gump”, qui met en vedette deux des plus grandes superstars indiennes, Aamir Khan et Kareena Kapoor.

Le cinéma ouvrira au public le 30 septembre, selon l’homme d’affaires Vijay Dhar, qui s’est associé à la chaîne de cinéma indienne Inox Leisure Ltd., pour ouvrir le cinéma à Srinagar.

« Je fais ça avec le cœur. C’est pour le Cachemire, c’est pour l’intérêt national », a déclaré Dhar à CNN.

“Bollywood et le Cachemire ont une longue relation”, a-t-il déclaré. “Beaucoup d’anciens films de Bollywood ont été tournés au Cachemire. Nous aimerions que Bollywood revienne, pour créer cette même atmosphère.

Inox Leisure Ltd. a déclaré qu’il se sentait “au-delà de la joie” de l’ouverture dans un message sur Twitter, ajoutant que c’était le “début d’une nouvelle ère”.

Le Cachemire est l’un des points chauds les plus dangereux au monde. Revendiquée dans son intégralité par l’Inde et le Pakistan, la région montagneuse est depuis plus de 70 ans l’épicentre d’une lutte territoriale souvent violente entre les voisins dotés de l’arme nucléaire. Une frontière de facto appelée la ligne de contrôle la divise entre New Delhi et Islamabad.

À la fin des années 1980, une violente insurrection au Cachemire sous contrôle indien a coûté la vie à plus de 9 000 civils selon le gouvernement indien, bien que les estimations varient. Les cinémas ont été contraints de fermer dans la foulée.

Les autorités ont tenté de les rouvrir, mais une attaque militante meurtrière au Regal Cinema en 1999 a contrecarré ces efforts, a rapporté le Press Trust of India.

En 2019, le Premier ministre indien Narendra Modi a révoqué le statut semi-autonome du Jammu-et-Cachemire et a officiellement divisé l’ancien État en deux territoires de l’Union, donnant au gouvernement de New Delhi un plus grand contrôle sur la région contestée à majorité musulmane.

Suite à cette décision, Modi a imposé un black-out presque complet des communications pendant plus de deux mois et demi – dans une décision fortement critiquée par les dirigeants locaux et déclenchée des protestations.

L’Inde a déclaré que la décision de révoquer le statut visait à garantir que les lois nationales étaient égales pour tous les citoyens et à accroître le développement économique dans la région, ainsi qu’à mettre fin au séparatisme et au terrorisme qui, selon elle, étaient aidés et encouragés par le Pakistan.

Depuis lors, le gouvernement indien a introduit une série de politiques qui, selon lui, favoriseront le développement de la région.

L’année dernière, le gouvernement a mis en place une politique visant à promouvoir le Cachemire sous contrôle indien en tant que destination de tournage populaire.

“Une industrie cinématographique bien entretenue peut être une source majeure de création de richesses, de création d’emplois et un outil et une plate-forme efficaces pour la préservation de la culture et de l’expression du peuple du Jammu-et-Cachemire”, a-t-il déclaré. “L’industrie peut promouvoir le potentiel du Jammu-et-Cachemire en tant que destination d’investissement et touristique.”