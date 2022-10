Les cinémas indépendants disent qu’ils sont les derniers en ligne pour les films à cause de Cineplex

En avril, Tout Partout tout à la fois mettant en vedette Michelle Yeoh est sorti en salles à travers le pays. Le film a été diffusé sur les services de streaming en mai et est sorti sur DVD et Blu-ray en juillet. Le 10 octobre, le Rio Theatre indépendant de Vancouver a pu réserver le film pour la première fois.

La propriétaire Corinne Lea affirme que ces temps d’attente s’allongent.

Les cinémas comme le sien avaient l’habitude d’obtenir de tels films dans les deux ou trois semaines suivant leur sortie initiale, dit-elle.

“Maintenant, c’est entre six mois et un an”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“C’est souvent diffusé en streaming en ligne. Vous pouvez le regarder dans l’avion, vous pouvez le voir partout ailleurs sauf dans notre théâtre.”

Lea fait partie des propriétaires de salles de cinéma indépendants à travers le pays qui se disent les derniers à acquérir des films. Ils disent que les distributeurs leur disent qu’ils doivent attendre que les grandes chaînes – principalement Cineplex Entertainment – ​​aient terminé leurs films, ce qui, selon les exploitants indépendants, prend plus de temps que jamais et nuit à leur entreprise.

Rachel Fox, qui s’occupe des réservations pour le Rio, dit que les distributeurs lui ont dit que si un Cineplex n’importe où à Vancouver passe un film, elle ne peut pas le réserver. (Andrew Lee/CBC)

“Il arrive assez souvent que nous ne soyons pas autorisés à jouer un film alors que ce film a déjà été mis en location en ligne”, a déclaré Wendy Huot, propriétaire de la salle de projection au centre-ville de Kingston, en Ontario.

Rachel Fox, qui s’occupe de la réservation pour le Rio, dit que les distributeurs lui ont dit que si un Cineplex n’importe où à Vancouver passe un film, elle ne peut pas le réserver.

Elle dit qu’elle a posé des questions sur le film Elvis après qu’il soit devenu disponible pour diffuser sur Avoir très envie de et on m’a dit non. Elle dit que le théâtre n’est toujours pas en mesure de réserver Top Gun : Mavericksorti en mai.

“Chaque lundi, nous devons envoyer à un distributeur une sorte de courriel penaud demandant si un film a été autorisé par Cineplex, c’est-à-dire si le retour au box-office était suffisamment bas au cours du week-end pour que quelque chose d’autre le fasse disparaître”, a déclaré Fox.

Elle dit que le théâtre fera également tirer des films si Cineplex s’y intéresse, souvent autour de la saison des Oscars.

Les pressions financières de la pandémie pourraient avoir marqué un changement dans la façon dont Cineplex aborde la sortie en salles, déclare Joseph Clark, professeur adjoint de cinéma à l’Université Simon Fraser.

Le théâtre Rio, à Vancouver. Les cinémas qui ne font pas partie des plus grandes chaînes du pays ne représentent que 11 % du marché, selon Cineplex. (Maggie MacPherson/CBC)

Les cinémas indépendants “ont toujours dû attendre que la grande chaîne, Cineplex, en ait fini avec les grandes sorties en studio. Mais maintenant, ils doivent le faire avec des genres de grands films de festivals à succès et ainsi de suite qui ont toujours été distribués par des distributeurs indépendants. “, a déclaré Clark.

Cineplex a déclaré dans un communiqué récent qu’il s’était concentré sur des “partenariats avec des studios non traditionnels” et qu’il gérait davantage de “produits internationaux” – le genre de films que Clark aurait traditionnellement joués dans des cinémas indépendants.

Cineplex a également déclaré que ses revenus au box-office de septembre représentaient 52% de ceux du même mois en 2019.

Au Canada, les films hollywoodiens ont tendance à être distribués par leur studio — Warner Bros. produit et gère Elvispar exemple — alors que les films indépendants sont souvent confiés à des distributeurs établis au Canada.

Plusieurs de ces distributeurs, dont Warner, Mongrel Media de Toronto et Elevation Pictures – qui gère Tout Partout tout à la fois au Canada — a refusé de commenter ou n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Cineplex a refusé une demande d’entrevue. Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré: “En fin de compte, c’est aux distributeurs de films de décider où ils diffusent leurs films.”

Wendy Huot, propriétaire de la salle de projection à Kingston, en Ontario, affirme que son cinéma à trois écrans ne peut souvent pas obtenir de films même une fois qu’ils sont disponibles en ligne. (Soumis par Wendy Huot)

La société détenait 75 % des parts de marché au box-office en 2019, selon un rapport des investisseurs de 2021, suivie de Landmark Cinemas à 12 % et de la chaîne québécoise Cinémas Guzzo à 2 %. Tous les autres théâtres combinés ont totalisé 11 %.

Le PDG de Landmark, Bill Walker, a déclaré dans un e-mail que sa société ne demandait aucune limitation quant à l’endroit où les distributeurs diffusaient leurs films.

Un dirigeant d’un distributeur canadien n’est au courant d’aucune pression de la part de Cineplex pour empêcher la diffusion de films dans d’autres salles.

“Il n’y a jamais eu – du moins, dont j’ai jamais été témoin – quelque chose qui soit Cineplex ou qui que ce soit d’autre essayant de tirer parti de sa place sur le marché”, a déclaré John Bain, responsable des acquisitions et des distributions chez LevelFILM.

“Hé, mais nous vivons dans le monde réel, et ils ont 75 % des cinémas au Canada et vous devez en tenir compte lorsque vous prenez des décisions.”

Bain dit qu’il existe de nombreuses raisons – la proximité d’autres cinémas, les coûts pour le distributeur – pour lesquelles un film peut être joué dans un seul cinéma dans une ville donnée. Il admet que le délai de plus en plus court entre les sorties en salles et en streaming d’un film ajoute aux défis des cinémas indépendants.

REGARDER | Absence d’accès pour les indépendants : Les cinémas indépendants crient au scandale du manque d’accès aux films Les cinémas indépendants de partout au Canada signalent des taux de participation inférieurs aux attentes, malgré le retour des cinéphiles pour regarder les dernières sorties. Les petits cinémas reprochent aux grandes chaînes d’obliger les distributeurs à limiter leurs sélections et d’empiéter sur les films d’art et d’essai de niche.

“L’économie du cinéma indépendant est un peu plus délicate en salle ces jours-ci pour gagner de l’argent”, a déclaré Bain.

Il se dit préoccupé par la santé des cinémas indépendants du pays.

“Il y en a beaucoup moins qu’avant. Ils sous-tendent vraiment les films et les longs métrages indépendants”, a-t-il déclaré. “Il est important pour moi qu’ils soient en bonne santé, mais au final, toutes les parties prenantes prennent également des décisions qui maximisent leurs profits, y compris les distributeurs et les cinémas.”

Le Réseau des exposants canadiens indépendants, une alliance de 79 cinémas indépendants, dont le Rio, plaint de tout ceci au Bureau de la concurrence en mars 2020, alléguant que Cineplex occupe une position trop dominante sur le marché, en violation de la Loi sur la concurrence.

Le bureau ne confirmerait pas s’il enquête, citant des obligations légales en matière de confidentialité.

REGARDER | Pression pour moderniser : Les salles de cinéma sous pression pour se moderniser pour survivre Alors que le public des films passe des cinémas au streaming, l’industrie du cinéma pousse à changer son fonctionnement pour amener les gens à s’asseoir.

La nature du droit canadien de la concurrence fait qu’il est difficile de dire s’il pourrait y avoir une poursuite judiciaire réussie, dit Jennifer Quaid, professeure agrégée à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Déterminer si une entreprise a trop d’influence sur un marché est une “évaluation contextuelle”, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas de définition qui dit que c’est X pour cent du marché.”

Quaid dit également qu’il n’y a pas beaucoup de cas qui avancent sur l’abus de position dominante et les pratiques commerciales restrictives, ce qui rend particulièrement difficile de spéculer sur cette affaire.

Le nombre de cinémas pouvant projeter un film était limité par le nombre de tirages qui existaient, chacun ayant un coût associé. Le processus de distribution est maintenant numérique, mais Huot dit que les distributeurs n’ont pas changé leurs pratiques.

Elle dit qu’elle est prête à payer les mêmes tarifs pour les films que les multiplexes et aimerait savoir ce qui doit se passer pour que la salle de projection ait accès aux nouvelles sorties.

“Nous ne sommes pas un théâtre à rabais, de seconde diffusion, nous sommes simplement de seconde diffusion parce que nous ne pouvons pas être autre chose”, a-t-elle déclaré.