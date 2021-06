Les cinémas et les discothèques sont confrontés à la ruine financière à moins que TOUTES les restrictions, y compris les masques, ne soient supprimées le 19 juillet, selon un rapport du gouvernement

NE PAS lever toutes les restrictions le 19 juillet aurait un impact ruineux sur l’industrie de l’événementiel, révèle aujourd’hui un rapport du gouvernement divulgué.

L’analyse produite pour les ministres montre que le maintien des masques faciaux seuls frapperait près d’un cinquième des revenus du secteur, poussant les entreprises au pied du mur.

Ne pas abandonner toutes les restrictions de Covid aurait un impact ruineux sur les entreprises Crédit : Getty

Et des mesures plus draconiennes comme exiger des passeports vaccinaux et des interdictions de vente d’alcool et de nourriture seraient encore plus désastreuses.

Pendant ce temps, les restrictions actuelles ont un effet dévastateur sur le commerce, avec un chiffre d’affaires actuellement à seulement 60% de la capacité d’avant la pandémie.

Les résultats exerceront une forte pression sur Boris Johnson pour qu’il aille de l’avant à toute vapeur et supprime tous les freins Covid restants le mois prochain.

Ils viennent dans un dossier divulgué compilé pour l’examen du n ° 10 sur la réouverture des événements de masse obtenus par Politico.

Les responsables chargés de rechercher l’impact économique des restrictions sur l’industrie de l’événementiel brossent un tableau sombre.

Ils énumèrent trois scénarios – intervention élevée, moyenne et faible – dans lesquels la distanciation sociale serait supprimée mais certaines autres règles seraient conservées.

Une intervention élevée obligerait les sites à appliquer les masques pendant un maximum de deux heures, à exiger des passeports Covid et à interdire de servir de la nourriture et des boissons.

Le rapport indique que l’industrie dans son ensemble ne pourrait réaliser que 69 % de son chiffre d’affaires avant la pandémie dans ces conditions.

Les théâtres, les cinémas et les événements commerciaux seraient encore plus battus, n’atteignant que 59% des flux de trésorerie habituels et perdant 4,88 milliards de livres sterling.

Mais les plus touchés seraient les boîtes de nuit et les concerts qui verraient leurs recettes chuter à un misérable 37% des niveaux de 2019.

Une intervention moyenne verrait l’interdiction de vendre de l’alcool levée, mais les autres interventions demeurent, et auraient également un effet sinistre.

Un rapport du gouvernement a révélé que même ne garder que des masques serait désastreux pour l’industrie Crédit : Getty

Les résultats exerceront une pression sur Boris Johnson pour qu’il aille de l’avant avec la Journée de la liberté Crédit : Reuters

Dans ce scénario, l’industrie n’atteindrait que 78% du chiffre d’affaires, les salles couvertes avec places assises n’en obtenant que 71% et les non assis un misérable 48%.

Même la forme d’intervention la plus basse, qui ne verrait que la rétention des masques, aurait un impact ruineux sur le secteur.

Le chiffre d’affaires serait toujours en baisse de près d’un cinquième dans l’ensemble, avec des salles couvertes à 72 % et des non-places à seulement 65 %.

Un sondage interne du gouvernement a révélé que le maintien des restrictions réduirait considérablement la demande des clients dans le secteur.

Les gens ont déclaré qu’ils étaient 28% moins susceptibles d’assister à un événement si les masques étaient obligatoires, et 43% moins susceptibles s’il y avait une interdiction de vendre de la nourriture et des boissons.

Mais les tests obligatoires ont rassuré les parieurs, les répondants affirmant qu’ils étaient 15 % plus susceptibles d’assister à des sites avec cela en place.

Une source gouvernementale a déclaré: «Nous savons à quel point les restrictions ont été dévastatrices pour l’industrie des événements en direct.

« Nous voulons désespérément voir des théâtres, des salles de concert et des stades pleins et nous travaillons chaque jour pour y parvenir. »

Les résultats figurent dans un rapport rédigé pour le programme de recherche sur les événements, qui étudie comment rouvrir complètement l’économie.

Les événements pilotes ont inclus des matchs de l’Euro 2020 à Wembley, avec 25 000 fans pour le match de l’Angleterre contre la République tchèque hier soir.

Cela devrait passer à 60 000 pour les demi-finales et les finales au début du mois prochain.

Mais dans le cadre du programme, les supporters doivent porter des masques et fournir une preuve de double vaccination ou un test négatif pour entrer dans le stade.

Et il y a eu des spéculations selon lesquelles le Premier ministre pourrait décider de maintenir certaines restrictions en place même au-delà de la Journée de la liberté le 19 juillet.

Il a été suggéré que des mesures telles que les masques faciaux, les tests de masse et les passeports Covid pourraient devenir la norme même lorsque la distanciation sociale est supprimée.

Le ministre de la Culture, John Whittingdale, a déclaré qu’un rapport final sur la réouverture des événements de masse serait publié avant la Journée de la liberté.

Il a ajouté: « Nous serons, je l’espère, en mesure de lever un grand nombre de restrictions le 19 juillet. »