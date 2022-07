Les cinémas de réouverture de l’Ukraine filtrent les gens de la réalité et des missiles

Du blockbuster hollywoodien au film noir intello, le grand écran offre quelques heures de paix dans un refuge sombre loin de la routine mondaine du neuf à cinq. Mais les cinéphiles ukrainiens ont commencé à chercher un abri littéral dans des projections souterraines offrant une protection contre la menace omniprésente des missiles venant d’en haut.

Après l’invasion de la Russie en février, la fermeture des salles de cinéma dans tout le pays et l’arrêt de la production, l’industrie cinématographique résiliente du pays fait un retour timide. KINO42, au centre-ville de Kyiv, fait partie de la vingtaine des quelque 50 cinémas de la ville qui ont rouvert ces dernières semaines. En tant que seul cinéma souterrain de la capitale, c’est une offre unique pour les cinéphiles qui se méfient des raids aériens.

L’écran – qui compte 42 sièges à environ quatre mètres (13 pieds) sous le niveau de la rue – a rouvert en juin, son programme de projections à venir affiché sur un tableau rétro-éclairé au-dessus des mots nouvellement ajoutés «abri de cinéma».

“C’est un véritable abri de cinéma puisqu’il est situé dans un sous-sol”, a déclaré à l’AFP Ilko Gladshtein, associé de l’entreprise, lors du lancement récent de son programme de classiques ukrainiens.

Le théâtre, qui a ouvert ses portes en 2019, a toujours été souterrain – mais alors que c’était autrefois un aspect banal de son architecture, Gladshtein dit qu’il est devenu un “argument de vente unique”.

“KINO42 est actuellement le cinéma le plus sûr de Kyiv. Nous n’interrompons pas les projections pendant les raids aériens », a-t-il déclaré à l’AFP.

Épuisé

Le directeur du festival du film et producteur de films, âgé de 37 ans, a été surpris par la taille du public du soir, bien que le calendrier ait été avancé pour tenir compte d’un couvre-feu de guerre à 23h00.

“Juin est un mois difficile pour la distribution de films, mais je vois que les gens ont soif de films. Nous avons organisé trois projections caritatives et envoyé environ 1 000 dollars à l’armée ukrainienne », a-t-il déclaré.

“Cela nous donne la confiance de savoir non seulement que nous divertissons les gens, mais aussi que nous faisons quelque chose d’important pour les troupes sur le front.” Contrairement aux multiplex qui diffusent les grandes sorties hollywoodiennes de l’époque, KINO42 a toujours donné la priorité au cinéma ukrainien, et la préservation de l’identité culturelle du pays est devenue particulièrement importante depuis l’invasion.

Le lieu s’est associé au Centre Dovzhenko, la plus grande archive cinématographique du pays, et est passé d’une projection hebdomadaire à trois, toutes vendues. Lors d’un événement de lancement jeudi la semaine dernière, KINO42 a présenté “Odd, Bizarre and Fantastic”, une série de courts métrages d’animation des années 80 et 90, avec des billets tous achetés trois jours avant la projection.

Stanislav Bitiutskiy, un chercheur de 38 ans au Centre Dovzhenko, affirme que chaque cataclysme social ou politique force un jugement national sur l’identité ukrainienne.

“Cela s’est produit pour la première fois pendant la révolution de Maïdan”, a-t-il déclaré à l’AFP, décrivant les conséquences des affrontements meurtriers de 2014 entre les manifestants et les forces de sécurité qui ont conduit au renversement du président Viktor Ianoukovitch.

“Maintenant, une fois de plus, nous devons redéfinir notre identité par le biais de l’art.”

“Une autre réalité”

Un peu plus loin dans la rue, la plus grande maison de peinture hors sol de Zhovten – qui a près d’un siècle – a été l’une des premières salles rouvertes à Kyiv.

La salle de spectacle multi-écrans a vendu un auditorium de 400 places lors de la soirée de lancement de son programme de classiques ukrainiens avec une projection de l’opus de 1965 de Sergey Paradzhanov, “Shadows of Forgotten Ancestors”.

“Nous voulions soutenir l’économie du pays ainsi que le bien-être psychologique des gens”, a déclaré sa directrice Yulia Antipova, 46 ans.

“Les psychologues disent que ce type de décompression mentale et la possibilité de s’évader vers une autre réalité sont extrêmement importants.”

Ici, la possibilité de frappes de missiles est une menace constante. Zhovten interrompt les projections pendant 20 minutes lorsque les sirènes se déclenchent et demande au public de se rendre dans un refuge à proximité.

Si l’alerte dure plus longtemps, la projection est annulée et les clients sont invités à revenir avec leurs billets un autre jour. Le retour au grand écran a été progressif, les ventes de billets représentant environ 30 % des chiffres d’avant-guerre.

La fréquentation chute à chaque fois qu’un missile russe percute une zone civile. “La psyché humaine est assez résiliente”, explique Antypova. “Dans quelques jours, la fréquentation se redresse – jusqu’à la prochaine grève.”

