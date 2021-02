Les cinémas de New York rouvriront le mois prochain avec une exigence de masque et une distanciation sociale

Les cinémas reviennent dans la Grosse Pomme.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé lundi que toutes les salles de cinéma de l’État – y compris à New York – peuvent rouvrir à partir du 5 mars. capacité et mesures de sécurité COVID-19.

Les règles de réouverture des cinémas de la ville incluent:

Les salles sont limitées à 25% de leur capacité, avec pas plus de 50 personnes par écran à la fois.

Les masques seront nécessaires sauf lorsque vous êtes assis et que vous mangez ou buvez.

Des sièges attribués seront requis.

Une distanciation sociale sera requise en tout temps.

Du personnel supplémentaire sera nécessaire pour contrôler l’occupation, la circulation et les sièges.

Les normes améliorées de filtration, de ventilation et de purification de l’air doivent être respectées.

Cuomo a fait pression pour commencer à assouplir les restrictions du COVID-19 sur les entreprises cette année dans l’espoir de relancer une économie frappée par une baisse des recettes de la taxe de vente.

Après les vacances, l’État a résisté à un pic de cas, d’hospitalisations et de décès à la mi-janvier.

Les cas et les hospitalisations diminuent maintenant dans l’ensemble de l’État, mais certaines parties de la ville de New York, en particulier le Bronx, connaissent toujours des taux élevés d’infection et une baisse plus lente des hospitalisations.

La décision de Cuomo a attiré les éloges des propriétaires de théâtres qui ont poussé pendant des mois le gouverneur à assouplir les restrictions et qui espèrent que Cuomo augmentera bientôt sa capacité à 50%.

«New York est un marché majeur pour la diffusion de films aux États-Unis», a déclaré Patrick Corcoran, porte-parole de l’Association nationale des propriétaires de théâtre (OTAN). «La réouverture là-bas donne confiance aux distributeurs de films dans la fixation et la tenue de leurs dates de sortie en salles, et constitue une étape importante dans la reprise de l’ensemble de l’industrie.»

Selon l’OTAN, la ville de New York représente environ 5% du box-office national. Les cinémas de l’autre plus grand marché cinématographique du pays, Los Angeles, sont toujours fermés sans projet connu de rouvrir.

L’annonce de lundi est une bonne nouvelle pour les propriétaires de théâtres assiégés, après que les ventes de billets domestiques sont tombées à un creux de près de 40 ans l’année dernière en raison de la pandémie. Bien que de plus petits films continuent à ouvrir dans les salles, le cas échéant, la prochaine sortie en salles majeure du calendrier est « Black Widow » de Disney / Marvel le 7 mai, un peu plus d’un an après sa sortie initialement prévue en mai dernier.

Contribuant: Associated Press, Patrick Ryan

