Les cinémas de New York peuvent rouvrir avec une capacité limitée à la fin de la semaine prochaine, dit Cuomo.

Les cinémas de New York seront autorisés à ouvrir leurs portes pour la première fois depuis près d’un an le 5 mars, a annoncé lundi le gouverneur Andrew M. Cuomo lors d’une conférence de presse.

Les théâtres ne seront autorisés à fonctionner qu’à 25% de leur capacité maximale, avec pas plus de 50 personnes par projection. Les masques seront obligatoires et les théâtres doivent attribuer des sièges aux clients pour garantir une bonne distance sociale. Des tests pour le virus ne seront pas nécessaires.

Les cinémas étaient autorisés à ouvert avec des limites similaires dans le reste de l’état fin octobre, mais la ville de New York a été exclue par crainte que la densité de la ville ne précipite la propagation du virus là-bas.

Le virus a frappé l’industrie du cinéma. En octobre, le propriétaire de Regal Cinemas, la deuxième plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, a temporairement fermé ses salles, les studios hollywoodiens continuant de reporter les sorties et le public prudent hésitait à revenir aux projections. AMC Entertainment, la plus grande chaîne de cinémas au monde, est de plus en plus en faillite.