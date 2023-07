Les cinémas canadiens se préparent aux retombées des grèves à Hollywood – National

Les propriétaires de cinémas canadiens disent qu’ils surveillent nerveusement l’évolution de la double grève à Hollywood et prévoient de montrer plus de classiques, de films cultes et d’événements en direct si les conflits de travail se prolongent.

Les propriétaires s’attendent à ce que des stars frappantes représentées par la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, et des talents soutenus par la Writers Guild of America, soient sur les lignes de piquetage pendant des mois alors qu’ils recherchent de meilleurs salaires et des protections contre l’intelligence artificielle.

Les grèves, qui ont immédiatement arrêté la production et la promotion de films et d’émissions de télévision, risquent de ralentir le flux de contenu car les studios et les distributeurs manquent de films achevés avant la grève pour sortir.

« Je suis absolument pétrifié à ce sujet », a déclaré Jeff Knoll, directeur général de Film.ca Cinemas, à Oakville, en Ontario. théâtre.

« Nous avons à peine survécu à la pandémie… et nous sommes assez inquiets de ce que l’avenir nous réserve avec tout ce qui se passe à Hollywood en ce moment. »

Cette semaine seulement, le théâtre de Knoll a programmé des projections de « Mission : Impossible _ Dead Reckoning Part One » et « Indiana Jones et le cadran du destin », ainsi que les très attendus « Barbie » et « Oppenheimer ».

Knoll, cependant, craint que le flux de cinéphiles hollywoodiens ait attendu des mois, voire des années, pour voir se calmer bientôt.

« Il ne fait aucun doute que si la grève se prolonge, (les studios) devront soit commencer à diffuser leur contenu, soit simplement le reporter jusqu’à un moment futur où ils prévoient que la grève sera terminée », a-t-il déclaré.





Même s’ils ne changent pas leurs horaires de sortie, Knoll pense que les cinémas seront durement touchés par un manque de promotion autour des films.

Les grèves empêchent les stars de marcher sur les tapis rouges, de participer à des conférences de presse et à des interviews et d’enregistrer de nouveaux supports marketing.

Le casting de « Oppenheimer », par exemple, a quitté sa première en solidarité avec les grévistes la semaine dernière, tandis que Disney a envoyé Mickey et Minnie Mouse, Maléfique et Cruella de Vil sur le tapis rouge « Haunted Mansion » à la place des stars Tiffany Haddish , Danny DeVito et Rosario Dawson ce week-end.

Knoll soupçonne également que « Mission : Impossible _ Dead Reckoning Part One » a eu un parcours difficile au box-office à cause des grèves.

« Il n’a pas fonctionné comme il était censé le faire pendant le week-end et cela pourrait très bien être dû au fait qu’il n’y avait pas autant de publicité avec les stars, en particulier Tom Cruise, avant le jour de l’ouverture. »

Si les films ralentissent, Knoll a déclaré qu’il tenterait de faire venir plus de plats canadiens et de films provenant de régions du monde moins touchées par la grève. Des films de Bollywood et des projections de succès comme « Harry Potter » pourraient également être pris en compte dans le calendrier de Film.ca.





Corinne Lea, la directrice générale du Rio Theatre de Vancouver, prévoit également d’être astucieuse avec la programmation, mais a déclaré que ce n’était rien de nouveau pour les théâtres indépendants.

Avant les grèves, le Rio devait attendre entre trois et six mois pour projeter certains films que Cineplex, la plus grande chaîne de cinéma du pays, avait depuis des mois.

En conséquence, le Rio a souvent projeté de nouveaux films des mois après leur sortie et s’est appuyé sur une rotation de tarifs, de spectacles burlesques et de dragsters déjà sortis et de succès canadiens.

Son calendrier de juillet comprend des projections de « Star Wars », un single « Grease » et le drame New Wave de 1965 de Jean-Luc Godard « Pierrot le Fou ». Des centaines de personnes se présentent à ses projections classiques de succès comme « The Rocky Horror Picture Show », a ajouté Lea.

« Nous sommes habitués à ne pas pouvoir obtenir de contenu actuel », a-t-elle déclaré.

«Cette grève va faire plus de mal à Cineplex qu’à nous, car tous les cinémas qui dépendent du contenu actuel sont ceux qui vont avoir un problème. Mais parce qu’on nous en a refusé l’accès pendant si longtemps, nous sommes devenus comme des métamorphes créatifs.





En mai, lorsque les 11 500 scénaristes de cinéma et de télévision représentés par la Writers Guild of America ont quitté leur emploi, le directeur général de Cineplex, Ellis Jacob, ne s’attendait pas à ce que la grève ait un impact significatif sur ses activités.

La télévision en réseau et les streamers, dont le contenu est terminé peu de temps avant sa sortie, ont tendance à ressentir le poids de ces grèves, pas les théâtres, a-t-il expliqué.

« Je dis toujours aux gens oui, ça va nous impacter, mais ça va prendre beaucoup de temps pour nous impacter », a déclaré Jacob plus tard à La Presse canadienne dans une entrevue.

« Nous parlons d’ici trois ans car beaucoup de films sont déjà en cours de production. »

Dans un courriel, un porte-parole de Cineplex a déclaré: « Comme tout le monde dans l’industrie, nous espérons que SAG-AFTRA et la WGA pourront parvenir à une résolution rapide avec l’AMPTP. »

Quant à Knoll et Lea, ils attendent avec impatience toute nouvelle évolution de la grève.

« C’est définitivement celui que nous surveillons tous », a déclaré Lea.

« Je pense que tout le monde est nerveux. »