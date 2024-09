Les cinéastes Guy Maddin et Matthew Rankin racontent au public du TIFF comment ils ont traversé la scène « anti-mainstream » de Winnipeg

Deux cinéastes originaires de Winnipeg qui ont tous deux proposé des visions surréalistes de la ville des Prairies — bien qu’à près de 20 ans d’intervalle — ont parlé cette semaine au public du Festival international du film de Toronto de l’accueil réservé à leurs derniers films et de ce que c’est que d’essayer de présenter Winnipeg au monde par le biais du cinéma.

Guy Maddin et Matthew Rankin sont montés sur la scène du Glenn Gould Studio du complexe CBC sur Front Street mardi — jour 6 du TIFF — pour une discussion dans la section des conférences de l’industrie du festival devant un auditorium presque plein de plus de 100 personnes.

A première vue, un tel événement peut avoir l’air d’une bureaucratie artistique monotone qui se célèbre elle-même. Heureusement, ni Maddin ni Rankin n’étaient enclins à laisser cette ambiance prendre le dessus. Ils sont tous deux trop effacés, pour commencer.

Les deux ont des longs métrages à l’affiche au festival. Maddin apporte Rumeursune belle satire surréaliste du rituel géopolitique face à l’Armageddon, avec un casting de stars incluant Cate Blanchett, Alicia Vikander et Charles Dance. Le film, co-réalisé avec Evan et Galen Johnson et se déroulant dans une ancienne forêt allemande, a été tourné en Hongrie.

Une image tirée du film Rumours de Guy Maddin, sorti en 2024. (Photos d’élévation/rue Bleecker)

L’entrée de Rankin est Langage universelune affaire relativement modeste avec un casting de non-acteurs (y compris Rankin lui-même), filmée à Winnipeg — bien que ce Winnipeg ait reçu une transformation persane visuellement délicieuse, avec des panneaux et des points de repère en farsi et des samovars ornant un Tim Hortons de quartier.

Entre sa projection à Cannes et sa venue au TIFF, le film a été choisi comme candidature du Canada à la catégorie meilleur long métrage international des Oscars.

Les deux films ont été projetés au festival de Cannes en avril.

La conférence du mardi matin, animée par la programmatrice du TIFF Kelly Boutsalis, a reconnu l’opposition absolue des deux cinéastes le synopsis de l’événementqui a noté que Maddin et Rankin sont « connus pour leur humour irrévérencieux, leur style canadien cauchemardesque et leur esthétique surréaliste », et a promis une exploration de « la scène cinématographique « anti-grand public » de Winnipeg et de son influence durable sur leur travail et sur le cinéma indépendant canadien en général ».

Sur scène, on pourrait croire à une dynamique suggérant un vieux pro et un apprenti. Ce n’est pas tout à fait vrai : Maddin a 68 ans, mais malgré l’apparence juvénile de Rankin, il a 44 ans et Langage universel ce n’est pas sa première participation au rodéo du TIFF.

Une image du premier long métrage de Rankin, The Twentieth Century, qui a remporté le prix du meilleur premier long métrage canadien au TIFF en 2019. (Soumis par le Festival international du film de Toronto)

Son premier long métrage, Le vingtième siècle — une fantaisie centrée sur un William Lyon Mackenzie King confus et virginal — présenté au TIFF en 2019, où il a remporté le prix du meilleur premier long métrage canadien. Il a été précédé par des courts métrages d’animation, dont La lumière mondiale de Tesla (2017) et Chute mortelle de Mynarski (2014).

Alors que Rankin a tourné son dernier film à Winnipeg, il vit actuellement à Montréal.

Un contingent de Winnipeg était présent dans le public, comme en témoigne l’évocation par Rankin de la dernière fois où lui et Maddin se sont rencontrés au Wagon Wheel Restaurant, une célèbre sandwicherie qui a fermé ses portes en 2012, déclenchant une vague d’applaudissements et d’acclamations de la foule.

« Nous comprenons désormais la situation démographique ici », a observé Maddin.

La modératrice Boutsalis, qui a avoué n’avoir jamais été à Winnipeg, a demandé aux cinéastes s’ils étaient des lentilles à travers lesquelles le monde verrait la ville.

Une scène du film Universal Language de Rankin, avec Pirouz Nemati, à droite. (Métafilms)

« J’avais l’impression de rendre service aux gens en leur montrant Winnipeg sans qu’ils aient à y aller, presque comme un avertissement », a plaisanté Maddin. « Je leur ai épargné le voyage.

« Mais Matthew semble vouloir faire autre chose », a-t-il déclaré, en référence au Winnipeg alternatif évoqué par Rankin. Langage universel« C’est le Winnipeg dans lequel je veux vivre, pas mon Winnipeg. »

Rankin a reconnu que sa vision de la ville était unique, en particulier compte tenu de la marée montante de Films de Noël tournés en ville.

« Winnipeg, comme nous le savons, est l’un des grands contributeurs au mouvement Hallmark de l’art canadien », a déclaré Rankin.

Depuis « la tranchée sous-humaine sous Winnipeg »

Mardi matin, Rankin se préparait pour la première de son film à Toronto. Maddin avait déjà eu le sien lundi soir et il a trouvé l’expérience gratifiante.

« L’accueil à Cannes a été surprenant », a déclaré Maddin. « Je ne savais pas ce que nous avions fait, si c’était drôle, dramatique ou onirique, ou rien de tout cela, ce qui aurait été le pire scénario possible. »

Mais « le public là-bas semblait assez engagé… J’avais l’impression d’avoir fait quelque chose Le film d’horreur Rocky« L’énergie dans la salle était très bonne », a-t-il déclaré.

La première du film Rumours de Maddin a eu lieu lundi soir au TIFF. « L’énergie dans la salle était très bonne », a-t-il déclaré. (Festival international du film de Toronto)

Étant donné que le film de Rankin n’avait pas encore été projeté en public, il revenait à Maddin de le féliciter davantage. Langage universelque Rankin lui-même décrit comme une « déclaration d’amour au cinéma iranien ».

« Cela fonctionne », a déclaré Maddin. « L’hybride est tellement improbable [but] ça monte immédiatement dans l’air comme un rêve, comme si vous aviez mangé trop de nourriture persane et que vous vous étiez endormi en rêvant de votre ville natale.

La performance est peut-être encore plus impressionnante, étant donné que Rankin a fait appel à un casting majoritairement non professionnel.

« J’ai fait ce film avec mes meilleurs amis… [and] « Les parents de mes amis », a-t-il dit.

« Nous pouvons tous penser à des gens autour de nous qui ne sont pas nécessairement des acteurs, mais qui sont des interprètes », a déclaré Rankin. « Ils ont le sens du timing. Ils peuvent raconter une histoire. Ils dégagent une atmosphère… quand vous les mettez devant une caméra. »

Ce casting contraste fortement avec Rumeursavec Blanchett en particulier impressionnant comme l’un des meilleurs joueurs de Maddin à ce jour.

Cela est arrivé grâce au producteur Ari Aster (Héréditaire), « un autre grand prodige du cinéma américain qui m’a fait me sentir vieux de la meilleure façon possible », a déclaré Maddin.

« Il m’a dit quand il était petit que j’étais son cinéaste préféré, et pourrait-il m’aider maintenant ?

« Il a donc aidé à lancer ce projet et il connaissait le numéro de téléphone de Cate Blanchett. » À peu près à la même époque, elle avait été présenté dans une vidéo faisant l’éloge de Maddin Mon Winnipega-t-il dit.

« Ari m’a donné son numéro de téléphone et nous avons discuté, je m’en souviens, pendant 61 minutes », a déclaré Maddin. « Et pendant 60 minutes, nous avons juste parlé d’autres choses, et puis à la dernière minute, elle a dit : « Je ferai le film. » »

Avec un nom comme celui de Blanchett attaché au film, « tout d’un coup, les agents répondent à vos appels », a déclaré Maddin, expliquant comment le reste du casting du film s’est mis en place.

Bien qu’il ne bénéficie pas de la présence d’une star, Rankin a été impressionné par l’annonce que son film représenterait le Canada pour la candidature aux Oscars.

« C’est très déconcertant », a déclaré Rankin. « Je viens de la tranchée sous-humaine de Winnipeg. C’est vraiment bizarre d’être évalué à ce niveau, dans la mesure où cela permet de mesurer la façon dont le film se connecte.

« C’est vraiment beau et très émouvant. »

Le Festival international du film de Toronto se déroule jusqu’à dimanche.