Les réalisateurs de documentaires Kirby Dick et Amy Ziering ont passé la dernière décennie à éclairer les accusations d’abus sexuels dans des institutions comme l’armée, en «La guerre invisible» (2012); collèges, dans «Le terrain de chasse» (2015); et l’industrie de la musique, dans «On the Record» (2020). Maintenant, ils ont jeté leur dévolu sur les allégations d’abus sexuels de Dylan Farrow, vieilles de plusieurs décennies, contre son père adoptif, Woody Allen. «Allen vs. Farrow» est une série documentaire en quatre parties qui doit faire ses débuts plus tard ce mois-ci et qui emmène les téléspectateurs dans l’expérience publique de Farrow d’accuser un homme célèbre et puissant d’abus, mais expose également les détails de l’affaire qui n’ont pas été partagés avec le Publique. Au départ, l’histoire de Farrow ne correspondait pas aux enquêtes générales habituelles de Dick et Ziering, mais après un examen plus approfondi, les cinéastes ont découvert que cela leur offrait une chance de discuter de la maltraitance des enfants et de l’inceste, un sujet que les survivants ont constamment demandé aux deux de s’attaquer. «J’ai été hanté par ces histoires», a déclaré Ziering. «C’est le troisième rail. C’est ce dont personne ne parle.

Tout le monde, cependant, parle de Woody Allen et de Mia Farrow. Le couple de pouvoir hollywoodien de l’époque était ensemble depuis 12 ans. Ne jamais se marier et garder des résidences séparées, ils ont tourné 13 films ensemble, ont adopté deux enfants (Dylan et Moses) et en ont engendré un autre (Satchel, qui a changé son nom pour Ronan après la séparation de ses parents). Ils parlaient de la ville jusqu’à ce que tout s’écroule en 1992. Au cours de huit mois, Farrow a découvert des photos nues de sa fille Soon-Yi Previn, alors âgée d’université, dans l’appartement d’Allen; Cet été-là, Dylan, 7 ans, a déclaré qu’Allen l’avait agressée sexuellement. Ces accusations ont conduit à une vilaine bagarre pour la garde et à une famille définitivement déchirée. Allen a toujours nié les accusations, et après des enquêtes dans le Connecticut et à New York, il n’a pas été accusé d’un crime.

Alors que les médias se sont concentrés sur le scandale pendant tant d’années, Dick a déclaré qu’il pensait connaître l’histoire et qu’il était initialement réticent à approfondir. «Il a été si largement couvert et une grande partie de notre travail est consacrée à de nouveaux cas», a-t-il déclaré. «Mais au fur et à mesure que nous nous y sommes mis, nous avons constaté qu’il y en avait beaucoup plus. Nous avons pivoté parce que nous avons réalisé que l’histoire complète n’était jamais sortie. » Les cinéastes, ainsi que la productrice d’enquête Amy Hurdy, ont passé trois ans à rechercher des documents judiciaires et des rapports de police, et à mener des entretiens approfondis avec de nombreux témoins qui n’avaient jamais parlé au public auparavant.