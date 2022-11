Les cinéastes de “She Said” et les victimes de Weinstein : une collaboration émotionnelle

De plus, les cinéastes ont transformé le processus de préproduction en une collaboration ouverte, invitant de nombreuses personnes faisant partie intégrante du reportage, y compris des survivants de Weinstein, à aider à façonner leurs représentations.

Tourné en 2021, quatre ans seulement après que l’article explosif des journalistes du New York Times Jodi Kantor et Megan Twohey a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, les cinéastes ont décidé de raconter l’histoire de leur enquête d’une manière qui honorerait et respecterait également leur sujets, dont beaucoup seraient tenus, une fois de plus, de revivre le traumatisme qui les avait initialement mis sous les projecteurs.

Le producteur Dede Gardner a passé des mois à discuter avec Zelda Perkins, une ancienne assistante de Weinstein basée en Grande-Bretagne. Schrader a rencontré Ashley Judd à Berlin et a persuadé l’actrice de jouer elle-même dans le film. Et la scénariste Rebecca Lenkiewicz s’est rendue à Swansea, au Pays de Galles, pour rencontrer Laura Madden. (Ils ont également choisi Sarah Ann Masse et Katherine Kendall, toutes deux survivantes, dans de petites pièces. La voix de Gwyneth Paltrow est présentée dans le film lors d’un appel téléphonique avec Kantor, mais vous ne voyez jamais la célèbre actrice – un choix fait par le scénariste.)

“Tout cela concerne la récupération de l’agence et de la voix”, a déclaré Gardner. “Si jamais vous essayez d’ouvrir les choses, c’était comme si vous deviez certainement le faire sur celui-ci.”

Pour certains des survivants cependant, voir leurs jours les plus sombres représentés à l’écran était douloureux.

“C’est un peu comme regarder votre propre accident de voiture”, a déclaré Madden, qui est dépeinte à la fois comme une jeune femme victime de Weinstein et plus tard comme une mère de quatre enfants (jouée par Jennifer Ehle). « Dans un film, c’est très déterminant parce que dans un livre, les gens sont laissés à leur propre imagination. Cela témoigne probablement de la qualité de Jennifer, mais cela me dérange.