Les cimetières ne manquent-ils jamais d’espace ? Le directeur de funérailles démystifie le mythe

Le rétrécissement de l’espace dans les cimetières est un problème imminent dans de nombreuses régions du monde, en particulier aux États-Unis. Il existe un mythe selon lequel les cimetières ne manquent jamais d’espace. Le directeur de pompes funèbres Victor M Sweeney a démystifié cette idée. Il a parlé de cette idée dans une conversation avec le portail d’information Wired. Dans une nouvelle session de questions-réponses avec Wired, on a demandé à Victor : « Comment se fait-il que les cimetières ne manquent jamais d’espace ? » Victor a expliqué qu’il y a parfois un problème d’espace dans les cimetières. enterrez leurs proches, au-dessus des tombes existantes. Selon Victor, dans certains pays, vous louez un espace funéraire. Il a dit que dans le cas de l’Allemagne, l’espace funéraire ne peut pas être attribué à votre mère et à votre père pour toujours. Il a révélé que les autorités des tombes déterrent les morts lorsque le loyer expire après un certain temps, puis les placent ailleurs dans une fosse commune généralement.

On a également posé à Victor d’autres questions concernant l’enterrement, par exemple si les pompes funèbres « vous cousent vraiment la bouche quand vous êtes mort? » Victor a dit que la réponse à cette question est à la fois oui et non. Il a dit que les lèvres des personnes décédées ne sont généralement pas cousues car cela prendrait beaucoup de temps et de détails pour le faire. Victor a également expliqué les moyens par lesquels la bouche des morts peut être fermée. Selon lui, il y a deux façons de faire cela ; avec le premier étant, ramenant la mâchoire avec une aiguille et du fil. Dans la deuxième méthode, il a dit: « Vous monteriez par le nez, à travers le septum, redescendez et à travers la lèvre pour rapprocher les deux extrémités. » Selon Victor, un injecteur à aiguille est utilisé pour compléter cette procédure, qui est une sorte de piston et attache simplement le fil ensemble pour maintenir la bouche en place.

Un autre utilisateur a demandé s’il était légalement permis de transformer une personne en poupée grandeur nature après sa mort. Victor a dit qu’il n’est pas permis de le faire.