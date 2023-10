Jusqu’à son départ à l’université, l’historienne du cinéma Karie Bible a passé presque toute son enfance à côté d’un cimetière.

C’est là que la native du Texas faisait du vélo, jouait avec son frère et passait presque tous les jours. D’autres enfants ont peut-être échangé des histoires effrayantes sur les cimetières ou juré qu’ils étaient hantés, mais Bible était convaincue de leur valeur.

« Être juste à côté d’un cimetière était normal pour moi », a-t-elle déclaré à CNN. “J’ai toujours pensé qu’ils étaient extrêmement beaux.”

Des années plus tard, après avoir atterri à Los Angeles à l’âge adulte, elle s’est retrouvée dans l’un des cimetières les plus célèbres du pays : Hollywood Forever, un hymne au vieil Hollywood et aux gens qui l’ont construit. Là, en visitant les tombes de la star du cinéma muet Marion Davies, du célèbre réalisateur Cecil B. DeMille et de l’icône ingénue Judy Garland, elle a trouvé d’innombrables histoires à raconter.

C’était il y a plus de 20 ans. Depuis, elle est la guide touristique officielle du cimetière, conduisant les visiteurs dans des randonnées mensuelles à travers le terrain pour visiter des mausolées élaborés, des pierres tombales plus modestes et divers hommages aux grandes stars et aux hommes ordinaires d’Hollywood.

“J’aime ces gens et cela me procure tellement de joie de garder leurs souvenirs vivants et leur héritage”, a-t-elle déclaré à CNN.

Bible passe ses journées avec les « touristes des pierres tombales » – des fans de cimetières qui voyagent à travers le pays et le monde dans des cimetières importants pour communier avec ceux qui y sont enterrés et s’imprégner de l’histoire. (Philip Stone, fondateur et directeur exécutif de l’Institut de recherche sur le tourisme sombre à l’Université de Central Lancashire au Royaume-Uni, a comparé le tourisme de pierre tombale à « la visite des demeures des morts ».)

Les cimetières ne sont pas des destinations touristiques conventionnelles, mais ils sont devenus des arrêts incontournables pour les passionnés d’histoire, les esthètes et les visiteurs curieux qui cherchent à en savoir plus sur la communauté qu’ils visitent. Et les « touristes des pierres tombales » encouragent toujours davantage à considérer la beauté macabre d’un cimetière.

“Pour moi, un cimetière est comme un musée d’art”, a déclaré Joy Neighbours, une auteure qui écrit sur son obsession des cimetières dans le blog A Grave Interest. “C’est toujours une aventure et toujours une expérience d’entrer, de creuser et de voir ce que l’on peut trouver.”

LES CIMETIÈRES GROUCHENT D’HISTOIRE

Les gens visitent souvent les cimetières pour établir un lien avec le passé et pour sonder leur propre intérêt pour la mort et l’au-delà, a déclaré Sue Slocum, professeure agrégée d’hôtellerie à l’Université George Mason.

Le tourisme des cimetières est considéré comme une forme de « tourisme noir », ou de voyage impliquant la visite de sites associés à la mort, a-t-elle déclaré. Le tourisme sombre repose sur une « préoccupation pour la mort », a-t-elle déclaré.

« Ce sont des choses qui font partie de l’être humain », a déclaré Slocum, qui donne actuellement un cours sur le sujet. “(Les cimetières) célèbrent la communauté et les personnes qui y sont enterrées.”

Pour les curieux d’histoire, les cimetières sont de riches ressources. Les pierres tombales elles-mêmes sont des monuments du passé et des personnes enterrées sous elles, ont déclaré Neighbours. Leur design raconte des histoires sur l’époque à laquelle ils ont été produits. S’il est élaboré et bien entretenu, par exemple, il peut marquer la tombe d’un membre riche et connu de la communauté.

Les symboles sur les pierres tombales racontent également des histoires : aux XIXe et XXe siècles, il était courant que les pierres tombales portent des symboles de religion ou de groupes auxquels elles appartenaient, comme l’équerre maçonnique et la boussole. Les enfants sont souvent représentés par des agneaux, ont déclaré les voisins, et certaines pierres tombales ressemblent à des arbres dont les branches sont coupées, symboles de la mort des membres de la famille.

Même les dates de naissance et de décès peuvent raconter des histoires riches et dévastatrices sans paroles, a-t-elle déclaré.

«Cela vous fait vraiment respecter votre patrimoine et le passé», a déclaré Neighbours.

De nombreuses tombes sont devenues des destinations touristiques populaires en raison de leur architecture, de leurs « résidents » célèbres ou de leur importance historique : le cimetière Bonaventure à Savannah, en Géorgie, est le cimetière gothique du Sud qui abrite des centaines de soldats et d’hommes confédérés qui ont combattu pendant la guerre hispano-américaine, ainsi que membres des familles éminentes de Savannah du XIXe siècle. Le cimetière St. Mary Magdalene à East Ham, à l’extérieur de Londres, était un lieu de sépulture romain découvert au 19ème siècle après des centaines d’années de dormance. Et le cimetière n°1 de Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans abrite des dizaines d’habitants devenus depuis des légendes urbaines, comme la reine vaudou Marie Laveau.

« Les cimetières ont en quelque sorte des personnalités », a déclaré Bible. “Ils ont tous leur propre histoire et leur propre style – aucun d’entre eux n’est vraiment la même expérience.”

Dans certains endroits, ont déclaré Neighbours, les cimetières fonctionnent presque comme des parcs : à Édimbourg, en Écosse, le cimetière Greyfriars Kirkyard est ouvert 24 heures sur 24, et les gens s’y rendent pour tricoter, lire, déjeuner et rencontrer des amis autour de ses pierres tombales historiques. (C’est aussi la maison du mémorial pour Greyfriars Bobby, un terrier qui aurait monté la garde sur la tombe de son propriétaire pendant 14 ans. Les visiteurs lui apportent souvent un bâton pour jouer à rapporter, ont déclaré les voisins – une façon “d’attirer les gens”. dans un cimetière au lieu de les chasser.)

« Pour moi, c’est ce que devrait être un cimetière », a-t-elle déclaré.

LES CIMETIÈRES SONT PLUS ACCUEILLANTS QU’ILS N’Y PARENT

Bible voit son lot d’invités indisciplinés au cimetière : « Il y a une raison pour laquelle ils ont des supports à vélos autour de la (tombe) de Jim Morrison », a-t-elle déclaré, soulignant les barrières du cimetière du Père Lachaise à Paris qui entourent la pierre tombale du leader des Doors.

Elle a cependant de la sympathie pour les gens dont l’intérêt pour les cimetières est compliqué. Parfois, une visite dans un cimetière peut raviver des souvenirs douloureux ou des affres de chagrin pour un être cher perdu, a-t-elle déclaré.

Les cimetières ont souvent été considérés comme des lieux de révérence tranquille, et non comme des lieux de tourisme ou de loisirs. C’est un « concept très américain » de maintenir un air de solennité dans les cimetières, a déclaré Slocum. Pendant des années, il a été considéré comme presque « un sacrilège de (visiter) juste pour en profiter », ont déclaré Neighbours.

« Vous avez retenu votre souffle en passant devant le cimetière », a déclaré Neighbours à propos du point de vue de ses grands-parents.

Cependant, de plus en plus de cimetières historiques à travers le pays et dans le monde encouragent les visiteurs à visiter les lieux et à découvrir les histoires des personnes qui y sont enterrées. Les voisins ont déclaré qu’elle avait remarqué que des familles, des joggeurs et même des musiciens commençaient à passer régulièrement du temps dans les cimetières locaux, alors que cela était rare il y a à peine 10 ans. Certains, comme le cimetière d’Oakland à Atlanta, sont devenus des centres communautaires où les gens promènent leurs chiens ou pique-niquent – ​​pas seulement des destinations touristiques mais aussi des piliers des résidents.

“Les gens ont commencé à réaliser qu’il s’agissait d’un endroit magnifique que nous pouvions utiliser à d’autres fins que simplement rendre visite aux morts”, a déclaré Neighbours. « Il y a une multitude d’expériences à découvrir. »

COMMENT FAIRE BIEN LE TOURISME DE TOMBSTONE

“Il existe un moyen de maintenir votre respect et votre curiosité”, a déclaré Bible à propos de la visite d’un cimetière. “Je pense que si vous y allez avec la bonne attitude et comprenez pourquoi vous êtes là, il y a absolument un moyen.”



Allez-y avec un but.

Les cimetières sont des lieux de réflexion et de souvenir, pas tant pour jeter des déchets, flâner ou faire la fête comme les adolescents condamnés dans de nombreuses histoires effrayantes. Bien que vous puissiez visiter les cimetières publics par vous-même, beaucoup proposent des visites pour enseigner aux visiteurs leur histoire et certaines des personnes qui y sont enterrées. Slocum a suggéré de faire une visite guidée d’un cimetière pour tirer le meilleur parti de l’expérience.



Respectez l’espace.

Même certaines des tombes les plus connues sont des cimetières en activité, comme Hollywood Forever, qui accueille toujours des funérailles et organise des services d’inhumation et de crémation. Il est préférable d’entrer pacifiquement dans les cimetières, même ceux qui proposent des visites ou des événements, au cas où des services funéraires actifs auraient lieu, a déclaré Bible.

Ainsi, même lors d’une visite sur le thème d’Halloween qui s’appuie sur les éléments les plus effrayants des cimetières, il est important de maintenir « la décence commune pour les morts, les victimes et leurs familles », a déclaré Stone.



Ne marchez pas là où cela ne vous convient pas.

Tous les cimetières n’apprécient pas les invités. Si une tombe est privée ou culturellement importante et décourage les visites si vous n’êtes pas membre de la communauté, il est préférable de tenir compte de ces conseils, a déclaré Slocum.