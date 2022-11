Les cigarettes à faible teneur en nicotine ne laisseront pas les fumeurs agités, selon une étude

VENDREDI 4 nov. 2022 (HealthDay News) — La Food and Drug Administration des États-Unis a proposé de limiter la quantité de nicotine dans les cigarettes à des niveaux minimalement addictifs, mais on craint que la baisse de la nicotine puisse exacerber les angoisses des fumeurs qui pourraient déjà combattre les problèmes d’humeur.

Cependant, une nouvelle étude montre que si les cigarettes contenant de la nicotine à 5 % de la dose normale boîte aider les fumeurs anxieux ou déprimés à cesser de fumer, ils le font sans aggraver les problèmes d’humeur ou d’anxiété qui les ont poussés à fumer en premier lieu.

“Il ne semble pas y avoir de conséquences inquiétantes et involontaires de devoir passer à des cigarettes à très faible teneur en nicotine”, a déclaré le chercheur principal Jonathan Foulds, professeur de sciences de la santé publique et de psychiatrie à la Penn State University School of Medicine.

“Au contraire, il semble que le résultat est que les fumeurs se sentent moins dépendants de leurs cigarettes et plus capables d’arrêter de fumer lorsqu’on leur propose une assistance relativement brève avec des rendez-vous de suivi et une thérapie de remplacement de la nicotine”, a-t-il déclaré.