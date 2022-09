Les cigales se préparent à mettre en scène le dernier acte dramatique – Shaw Local

À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un petit homme vert?

Pour moi, c’était samedi dernier.

Je marchais dans la savane de Hickory Knolls quand quelque chose de petit et brillant a attiré mon attention. J’ai regardé de plus près, et il était là, tout luisant et chartreux : une cigale annuelle fraîchement émergée, accrochée à sa coquille désormais vide.

Les cigales mâles sont des interprètes fiables dans la symphonie estivale de la nature, sonnant de juillet à septembre depuis les branches des arbres à travers les Tri-Cities. Mais leur finition bruyante contraste fortement avec leurs débuts calmes.

Les insectes adultes que nous entendons en ce moment ont commencé comme des œufs qui ont été pondus il y a de deux à cinq ans. A l’époque, une petite femme verte, ou cigale femelle (qui, soit dit en passant, ne chante pas), utilisait son ovipositeur en forme de scie pour faire des fentes au bout d’une branche et y déposer ses œufs.

À l’éclosion, les minuscules nymphes – plus petites qu’un grain de riz – sont tombées au sol et ont creusé. Là, elles sont restées, se nourrissant de racines de plantes et perdant leur peau externe dure, ou exosquelette, plusieurs fois avant de finalement remonter au-dessus. sol pour une dernière mue.

S’il vous arrive de trouver des restes de peau moulée, ou des exuvies, jetez un coup d’œil aux pattes antérieures et vous verrez à quel point les nymphes de cigale sont bien adaptées pour creuser des tunnels à travers la terre. D’apparence épaisse et puissante, les jambes des juvéniles ont un volume dont même Popeye serait fier.

Les pattes de l’adulte, en revanche, sont beaucoup plus fines et adaptées à la préhension, qualités utiles à ce dernier stade de la vie qui ne dure que quelques semaines. Les cigales adultes traînent haut dans les arbres, serrant les brindilles et les branches. Leur objectif est passé de l’alimentation à l’élevage, et c’est là que le son entre en jeu.

Les cigales mâles sont des choristes, envoyant des chansons spécifiques à l’espèce dans le but de trouver un compagnon et de boucler leur cercle de vie. À l’aide de structures sonores spéciales appelées tymbales, situées à l’endroit où l’abdomen rencontre le thorax, elles annoncent leur forme physique et leur disponibilité aux cigales femelles qui écoutent probablement à proximité.

Il y a de fortes chances que vous ayez également écouté, que vous le vouliez ou non. Les cigales font partie de nos insectes les plus bruyants, certains cris dépassant les 90 décibels. Les références de Cigale nous disent que ce niveau de volume est similaire à celui produit par une moto ou une tondeuse à gazon. Mais tu sais quoi? Je conduis une moto et j’entends clairement le chant des cigales pendant que je déambule dans la ville.

Ça me va. En fait, j’adore faire des recensements informels de cigales, écouter qui chante quoi – et quand.

Par exemple, la cigale du jour du chien, Neotibicen canicularis, ressemble un peu à une scie sauteuse. Sa tonalité perçante monte à la fois en hauteur et en volume avant de s’éteindre à la fin, et est généralement entendue l’après-midi et le soir jusqu’au crépuscule.

C’est cette chanson d’insecte, plus que toute autre, qui me ramène à mes jours de collège. Je me souviens d’être assis dans une salle de classe à Lincoln Hall à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, étouffant dans la chaleur d’août. Les fenêtres étaient grandes ouvertes et, là-bas, dans les acacias, les prétendants canins chantaient à tue-tête. Je ne pourrais pas vous dire ce que nous étions censés apprendre ce jour-là, mais ce souvenir de ce gémissement intense restera avec moi pour toujours.

D’autres espèces ont des chants tout aussi distincts. La cigale à meule à ciseaux, Neotibicen pruinosa, qui crie également l’après-midi et le soir, émet un son lent et pulsé, un peu comme celui d’une roue d’affûtage à pédale tournant encore et encore.

La cigale de Linne, Neotibicen linnei, a une chanson qui est décrite comme un vibrato de salière ou d’arroseur de pelouse. Ces compagnons peuvent être entendus à peu près toute la journée, il n’est donc pas surprenant qu’ils soient l’espèce la plus abondante de notre région.

Et puis nous avons la cigale lyrique, Neotibicen lyricen. Cette espèce, qui chante le matin et en début d’après-midi, a un chant bourdonnant avec une qualité vibrante, presque crépitante, et se distingue par sa longueur – des chants pouvant durer jusqu’à une minute ont été enregistrés.

Bientôt cependant, la saison du chant des cigales touchera à sa fin. Déjà, il n’est pas difficile de retrouver des morts dans les rues et les trottoirs. Certains ont été prédatés (les cigales sont non seulement bruyantes, mais aussi nutritives), tandis que d’autres sont tout simplement faites.

Alors que de nombreuses cigales se terminent, quelques-unes commencent tout juste. Ce week-end, gardez les yeux ouverts en passant devant des troncs d’arbres, des poteaux de clôture et même des garages. Vous pourriez apercevoir un petit homme vert bien à vous !

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation pour le district de St. Charles Park. Elle est joignable au potto@stcparks.org.