Les cigales de Brood X sont-elles nocives pour les chiens ? Manger trop peut être, disent les vétérinaires

INDIANAPOLIS Les cigales peuvent être une collation croustillante et savoureuse pour les humains et les animaux – mais trop de quoi que ce soit est une mauvaise chose, et certains chiens sont tombés malades en se régalant d’insectes.

La raison des maux de ventre de votre ami canin est à peu près ce à quoi vous pourriez vous attendre : il a tout simplement trop mangé.

« Le truc avec les cigales, c’est qu’elles ne sont pas toxiques … elles ne mordent pas et ne piquent pas. Donc en elles-mêmes, elles ne sont pas dangereuses », a déclaré le Dr Jerry Klein, vétérinaire en chef de l’American Club canin. « Mais comme toute autre chose, c’est s’ils le font en excès. »

Les cigales périodiques ont émergé par milliers de milliards à travers les États-Unis le mois dernier après avoir passé 17 ans sous terre. Les membres de Brood X, le nom de ce cycle d’émergence des cigales, sont bruyants, et ils sont partout.

La faune se régale de ces cigales lorsqu’elles émergent. Ils sont, après tout, une source facile de protéines pour les écureuils, les lapins et autres animaux. Les chiens et les chats ont également tendance à grignoter les insectes maladroits.

Ce n’est pas une préoccupation en soi, disent les experts. Manger une cigale ou deux ne fera pas de mal à votre chien. Mais leurs exosquelettes et carapaces sont difficiles à digérer, et en manger trop peut faire des ravages sur le système digestif d’un chien.

« Leurs exosquelettes contiennent un matériau qui peut être très difficile à digérer », a déclaré Elizabeth Barnes, éducatrice en ravageurs des forêts exotiques à l’Université Purdue. « Et donc si les chiens des gens mangent beaucoup de cigales, cela pourrait les rendre malades ou vomir. »

Lorsqu’un chien mange trop de coquilles de cigale, cela peut provoquer des vomissements, de la diarrhée, de la léthargie ou un manque d’appétit. Dans ce cas, vous devriez emmener votre animal chez le vétérinaire, disent les experts, et peut nécessiter des fluides intraveineux, des médicaments contre la douleur, des gastro-protecteurs ou des antinauséeux. Bien que la plupart des bureaux vétérinaires d’Indianapolis n’aient pas vu d’animaux de compagnie tomber malades des cigales, certains bureaux ont confirmé auprès de l’Indianapolis Star, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’ils en ont vu quelques-uns venir en mangeant trop d’insectes.

Certains chiens peuvent être plus sensibles aux autres et, dans de rares cas, votre chien peut être allergique aux carapaces de cigale et nécessiter encore plus d’attention.

Dans des cas encore plus rares, des chiens sont morts en mangeant trop de coquilles de cigales.

Mais dans l’ensemble, les problèmes causés par la consommation excessive de cigales sont inhabituels, a déclaré Klein. Au cours de ses 35 années de travail comme vétérinaire d’urgence, il n’a pas vu beaucoup de cas.

En fait, les chiens sont confrontés à des dangers bien plus urgents pendant l’été, tels que les coups de chaleur ou les bagarres dans les parcs à chiens.

« Nous devons mettre les choses en perspective », a déclaré Klein. « Il n’y a vraiment pas eu grand-chose.

Cela dit, si vous craignez que votre animal mange des cigales, Klein suggère de les surveiller de près pendant qu’ils sont dehors. Et même si l’émergence ne devrait durer que six semaines environ, les coquilles resteront au sol plus longtemps. Donc, si vous avez des restes de coquillages dans votre jardin, vous voudrez peut-être les ratisser ou les ramasser pour que votre chien ne les mange pas.

Barnes souligne également que les cigales peuvent être recouvertes d’insecticides utilisés par les gens pour protéger leurs arbres et leurs plantes. Lorsque les chiens mangent des coquilles de cigales ou des cigales mortes sur le sol, ils peuvent également ingérer cet insecticide.

Les cigales existent depuis plus de 5 millions d’années. Maintenant, les humains menacent leur avenir.

Si votre chien agit étrangement, appelez votre vétérinaire.

« Ne paniquez pas si votre chien mange des cigales. Mais en même temps, ce n’est pas quelque chose que j’encouragerais nécessairement mon animal à manger », a déclaré Barnes. « Si les gens sont inquiets ou s’ils vomissent beaucoup… nous suggérons qu’ils contactent leur vétérinaire juste pour s’assurer que tout va bien.

