Les fans du film de science-fiction de 2005 War of the Worlds et du roman du même nom écrit par HG Wells se souviennent peut-être de l’endroit dans le New Jersey où les extraterrestres ont choisi d’attaquer. Il a maintenant été rapporté que le même endroit est confronté à une autre sorte d’invasion par les cigales périodiques connues sous le nom de Brood X. Après avoir vécu sous terre pendant 17 ans, ces insectes ont envahi divers endroits du New Jersey qui ressemblent étroitement à une invasion extraterrestre.

Les insectes bourdonnants aux yeux rouges ont passé plus d’une décennie à planifier leur invasion et maintenant ils sont vus dans des endroits bondés comme Van Nest Park à Grovers Mill, où un monument dédié à l’émission de radio de 1938 qui devint plus tard le film à succès est également construit. Plus tôt cette semaine, un utilisateur de Twitter a partagé une photo de la façon dont les cigales prennent le contrôle du Grovers Mill New Jersey, l’endroit mentionné par Orson Welles dans sa célèbre émission de radio qui dépeint le roman de science-fiction de Wells.

Parler à Actualités ABC, Tadhgh Rainey, chef de la division de lutte contre les moustiques et les vecteurs du comté de Hunterdon, a déclaré que les insectes sortaient essentiellement ici tous les 17 ans en masse et que cette année, ils voyaient un tronçon de la région médio-atlantique à travers le comté de Hunterdon de grandes couvées émerger. tous à la fois, et c’est pourquoi les résidents les entendent tous en même temps. Rainey a également précisé que bien que les cigales puissent sembler nuisibles, elles sont largement bénéfiques pour l’écosystème. Les cigales servent de source de nourriture pour toutes sortes de choses, tant les animaux vertébrés que les invertébrés une fois qu’ils sortent en essaims.

Les cigales sortent périodiquement, certaines tous les 17 ans tandis que d’autres tous les 13 ans de période. Lorsque la température du sol se réchauffe, des milliards de cigales Brood X de 17 ans rampent hors de leurs cachettes et s’abritent sous les arbres ou à d’autres endroits au-dessus du sol. Ici, ils sont connus pour se débarrasser de leur coquille extérieure, faire pousser une nouvelle coquille et tenter de s’accoupler. Le bruit n’est fait que par les cigales mâles comme un cri d’accouplement qui attire les femelles de la même espèce pour se reproduire dans les arbres.

