Les cieux tourbillonnants de « La nuit étoilée » de Van Gogh décrivent avec précision les turbulences

Un gros plan sur certains des tourbillons dans le ciel de la nuit étoilée.

Crédit : Vincent van Gogh/Domaine public

L’une des peintures les plus reconnaissables de tous les temps, La nuit étoilée, Les chercheurs chinois et français estiment que les tourbillons et les tourbillons de l’œuvre emblématique de Vincent van Gogh témoignent d’une compréhension intuitive de la manière dont l’air, l’eau et d’autres fluides subissent des fluctuations apparemment chaotiques. Leur étude met fin à un débat qui dure depuis des décennies sur la question de savoir si le tableau adhère à la théorie de la turbulence du mathématicien soviétique Andreï Kolmogorov.

La nuit étoilée est une peinture à l’huile sur toile qui représente la vue de l’artiste à l’aube depuis une fenêtre orientée à l’est dans le sud de la France. On dit que Van Gogh s’est volontairement enregistré dans un établissement de santé mentale dans le village de Saint-Rémy-de-Provence après avoir souffert d’une crise célèbre au cours de laquelle il s’est coupé le lobe de l’oreille. Au cours de son séjour d’un an, van Gogh a produit plus de 150 peintures et dessins, y compris le département du tourisme du village dit , La nuit étoilée, La branche d’amandier en fleur, et L’Iris. Ce contexte a longtemps conduit les chercheurs à supposer que les motifs fluides dans La nuit étoilée reflètent l’état mental difficile de l’artiste au moment de sa création.

Selon un papier publié mardi dans la revue Physique des fluides, L’état mental de Van Gogh n’était pas le seul facteur qui a influencé son œuvre la plus appréciée. « Van Gogh avait une observation très minutieuse des flux réels, de sorte que non seulement les tailles des tourbillons/courants dans La nuit étoilée « Mais leurs distances relatives et leur intensité suivent également la loi physique qui régit les écoulements turbulents », écrivent des chercheurs de l’Université de Xiamen, de l’Université des sciences et technologies du Sud de Shenzhen et de l’Université du Littoral Côte d’Opale, dans le nord de la France.

La nuit étoilée.

Crédit : Vincent van Gogh/Domaine public

Bien que les recherches antérieures sur les principes mathématiques impliqués dans l’œuvre de Van Gogh se soient concentrées sur quelques tourbillons et tourbillons La nuit étoiléeles chercheurs notent qu’ils ont étudié « tous et seulement » les tourbillons du tableau dans leur travail. À l’aide d’une photographie haute résolution de La nuit étoiléeIls ont étudié les variations spatiales et même la luminance des coups de pinceau des tourbillons, variables qui révéleraient si l’œuvre de Van Gogh imitait la manière dont l’air subit des turbulences. Ils ont découvert que les coups de pinceau satisfaisaient à la théorie de Kolmorogov, qui explique comment l’énergie circule des grands tourbillons vers les plus petits avant de se disperser.

« Imaginez que vous êtes debout sur un pont et que vous regardez la rivière couler », a déclaré Yongxiang Huang, auteur principal de l’étude. dit CNN. « Vous verrez des tourbillons à la surface, et ces tourbillons ne sont pas aléatoires. Ils s’organisent selon des motifs spécifiques, et ces types de motifs peuvent être prédits par des lois physiques. »

Il est très peu probable que Van Gogh ait consciemment considéré la théorie de la turbulence de Kolmogorov alors qu’il faisait danser son pinceau sur ce qui allait devenir La nuit étoilée. Mais les chercheurs pensent que Van Gogh a passé suffisamment de temps à observer la nature pour commencer à comprendre intuitivement comment les turbulences fonctionnent dans le monde réel, même s’il ne l’a jamais consciemment reconnu. Des rivières et des ruisseaux aux ouragans et aux panaches volcaniques, les flux turbulents existent à peu près partout ; c’est cette omniprésence même qui a peut-être aidé La nuit étoilée résonnent auprès de tant de téléspectateurs depuis plus de 100 ans.