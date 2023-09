Les cicatrices, les décombres et l’esprit de reconstruction

Le tremblement de terre d’il y a un peu plus d’une semaine a mutilé une mosquée vieille de six siècles dans l’un des quartiers les plus anciens d’Amizmiz, arrachant une bouchée du minaret brun rosé.

Une rangée de magasins à proximité semblait intacte – jusqu’à ce que je voie la cicatrice verticale, comme si un homme à la hache géante avait tenté de séparer deux magasins, y réussissant presque. Les entrailles d’un immeuble voisin étaient exposées.

« Vous devriez voir les plus mauvais au coin de la rue », a déclaré Abdi, un homme à l’extérieur de la mosquée.

Il avait raison. Ces maisons n’existaient pas vraiment, même si l’on pouvait voir les restes d’une télévision dépassant des décombres.

À Amizmiz, de nombreux morts et certains corps n’ont toujours pas été retrouvés.

A côté des magasins, un autre homme entassait méthodiquement ses affaires sur la petite place, les canapés et placards exposés aux intempéries. Je lui ai souhaité du courage et il a réussi à me sourire poliment.

La totalité d’Amizmiz n’a pas été aussi durement touchée que ce quartier. Mais tous ceux qui vivent ici ont été touchés.

Les bâtiments ne sont pas sûrs et presque tout le monde a quitté son domicile.

Les plus chanceux ont été hébergés par le gouvernement. Je pouvais voir une longue rangée de tentes jaunes sur le flanc de la colline opposée et des tentes bleues plus près du centre de la ville.

Un hôtel permettait à chacun de séjourner gratuitement, un exemple du sens de la solidarité marocaine que j’ai rencontré si souvent cette semaine.

C’est à l’hôtel que j’ai rencontré Abdelali, l’ami d’un ami d’un ami. Enseignant du secondaire, vêtu d’une chemise lilas et de lunettes de soleil, il semblait détendu – jusqu’à ce qu’il commence à parler de son calvaire.

Beaucoup de ses étudiants et amis sont morts dans le tremblement de terre.

Il fêtait le 21e anniversaire de sa fille lors de ce qu’il appelle désormais le « vendredi noir ». Dès qu’elle a soufflé les bougies, le sol a commencé à trembler. Un anniversaire qu’elle n’oubliera jamais, un moment qui a tout changé. Toute la famille vit désormais sous une tente.

« Nous avons besoin d’un nouveau mot », a déclaré Abdelali, la voix s’élevant à chaque phrase, « qui soit encore plus fort qu’horrible, qu’horrible, que désastreux, que catastrophique. Violent n’est pas une bonne description, terrifiant ne décrit pas la situation. »

L’école qui le passionnait pourrait ne pas ouvrir avant des mois et les cours auraient lieu sous des tentes, mettant en péril les chances de toute une génération d’étudiants. Sa banque avait été détruite, ce qui l’obligeait à parcourir des dizaines de kilomètres pour retirer de l’argent.

Sa véritable peur, cependant, était l’hiver, lorsque les températures chutent et que la neige recouvre les pistes. Que feront lui et sa famille s’ils vivent encore dans leur mince tente lorsque la neige arrive ?

Cette partie du Maroc est l’une des plus pauvres et des moins développées du pays.

La réponse du gouvernement à cette crise a été trop lente, m’ont dit beaucoup. Le Maroc a toujours été un pays bureaucratique et hiérarchique. J’ai contacté une succession de responsables pour un entretien, dans des hôpitaux et des camps de fortune pour personnes déplacées ; tous ont refusé, affirmant qu’ils n’avaient pas la permission de leur patron.

Le Maroc a également décliné les offres d’aide de l’ancienne puissance coloniale française, du moins jusqu’à présent, même si un soutien étranger sera sûrement nécessaire pour un travail de reconstruction d’une telle envergure.

Des tentes jaunes bordent la colline d’Amizmiz, offrant sécurité et abri aux survivants du tremblement de terre

À l’hôtel, j’ai demandé à Shaimaa, l’une des nombreuses résidentes devenues sans abri à cause du séisme, si elle pensait que le gouvernement serait en mesure de l’aider. Elle a ri, a dit qu’elle en doutait, mais a ajouté qu’elle avait confiance dans le peuple marocain.

Depuis le séisme, les Marocains se sont regroupés pour acheter de l’eau et des jus de fruits, de l’huile de cuisine et du pain, des produits hygiéniques et des couvertures, tout ce dont les survivants pourraient avoir besoin.

Ils se sont rendus au cœur de ces montagnes, le long de routes où une réplique pourrait faire pleuvoir des pierres sur les pentes escarpées, pour venir en aide à des personnes comme Shaimaa et Abdelali.

De retour près de la mosquée, Abdi nous a fait signe, à moi et à mes collègues.

« Vous devez manger », dit-il, et il présenta un plat de légumes parfaitement cuits à la vapeur sur des grains de couscous jaunes parfumés.

L’hospitalité marocaine est incontournable, même dans les circonstances les plus difficiles ; L’esprit des Marocains n’a pas été écrasé sous le poids du tremblement de terre.

Amizmiz est – je devrais dire était – une jolie petite ville.

Il suit la courbe de la route de Marrakech vers les montagnes, avec des vues incroyables sur les vallées qui prennent une douce teinte pêche lorsque le soleil commence à se coucher. Les touristes étrangers viennent ici depuis des décennies pour faire de la randonnée dans les collines, et les Marocains pour un peu de répit face aux charmes urbains trépidants de Marrakech.

Pas plus.

