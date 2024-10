Les cicatrices d’une opération du cancer d’Olivia Munn exposées dans la campagne Skims

Olivia Munn ne se sent plus « en insécurité » à propos de ses cicatrices après avoir subi une double mastectomie.

La star de « Newsroom », 44 ans, a porté des soutiens-gorge Skims dans une nouvelle campagne lancée mercredi par la société de shapewear de Kim Kardashian. L’une des photos montre Munn portant le soutien-gorge à tétons de Skims, tandis que sur une autre photo partagé sur la story Instagram de l’entreprisel’actrice montre ses cicatrices de mastectomie dans une vue de côté.

« Quand je regarde les cicatrices ou à quel point mes seins sont différents ou comment les vêtements me vont différemment, je ressens beaucoup de gratitude », a déclaré Munn dans un communiqué. Clip Skims publié sur Instagram. « L’apparence de mon corps n’est qu’une représentation de l’acharnement avec lequel je me suis battu. »

Skims a déclaré que dans le cadre de cette campagne, lancée pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein, 10 % du prix de vente au détail de chaque soutien-gorge vendu du 23 au 31 octobre sera reversé à l’organisation de lutte contre le cancer du sein Susan G. Komen. .

Munn a révélé pour la première fois en mars qu’elle luttait contre un cancer du sein et qu’elle avait subi une double mastectomie. Elle a déclaré qu’elle avait reçu son diagnostic deux mois seulement après avoir passé une mammographie normale, car son obstétricien-gynécologue avait décidé de calculer son score d’évaluation du risque de cancer du sein. « J’ai de la chance », avait-elle déclaré à l’époque. « Nous l’avons compris avec suffisamment de temps pour que j’aie le choix. Je veux la même chose pour toute femme qui pourrait devoir y faire face un jour. »

Dans un interview dans l’émission « Aujourd’hui »Munn a révélé que montrer ses cicatrices dans la campagne Skims était une idée impromptue qu’elle avait eue lors de la séance photo.

« Nous étions au milieu du tournage et nous changeions de tenue pour voir davantage mes cicatrices. La maquilleuse retouchait mes cicatrices, puis nous sommes arrivés aux cicatrices de la double mastectomie et elles étaient vraiment difficiles à couvrir. debout », a-t-elle déclaré. « Et puis je me suis regardé dans le miroir et j’ai juste pensé : ‘J’ai fini de me méfier de mes cicatrices.' »

Olivia Munndétaille le parcours du cancer du sein, dont 4 interventions chirurgicales en 10 mois

La star de « X-Men : Apocalypse » a poursuivi : « C’était effrayant, mais j’ai l’impression que c’est quelque chose que je cache depuis longtemps maintenant, et j’ai juste l’impression de pouvoir respirer un peu plus. »

Lors d’une apparition mercredi sur le podcast Susan G. Komen « Real Pink« , Munn a réfléchi sur « à quel point cela a été choquant pour moi » lorsqu’elle a vu pour la première fois ses cicatrices de mastectomie. Mais elle a dit qu’elle espère que cela aidera d’autres survivantes du cancer du sein de voir les cicatrices présentées dans une campagne pour une entreprise associée à la beauté.

Olivia Munn et John Mulaneyse marier lors d’une cérémonie présidée par Sam Waterston

« J’espère vraiment que d’autres femmes les verront sur des panneaux publicitaires, en ligne et dans des magazines et se sentiront vraiment belles en sachant qu’elles ont les mêmes cicatrices que moi et que je les accepte », a-t-elle déclaré.

Après que les Skims de Kardashian ont lancé un soutien-gorge comportant des tétons intégrés, Philecia La’Bounty, une patiente atteinte d’un cancer du sein, a déclaré à USA TODAY : « Indépendamment de la raison pour laquelle Kim a fabriqué ce vêtement ou de ce qui l’a inspiré, il existe une communauté massive qui pleure la perte de leurs seins et est extrêmement heureux de pouvoir bénéficier de cette option simple, abordable et indolore pour récupérer leurs mamelons. »

Munn révélé dans une interview de mai avec Vogue qu’elle a également subi une hystérectomie au milieu de sa bataille contre le cancer du sein. L’actrice et le comédien John Mulaney se sont mariés en juillet et en septembre, ils ont annoncé qu’ils avaient accueilli leur deuxième enfant ensemble. La petite fille est née par mère porteuse.

