Les cicatrices du COVID persistent pour les survivants les plus malades et les familles

Freddy Fernandez n’était presque pas là, sur son canapé dans sa maison du Missouri, son bébé sur ses genoux, rongeant l’oxymètre de pouls qu’il utilise pour vérifier son taux d’oxygène après un combat de plusieurs mois avec COVID-19.

Le père de six enfants, âgé de 41 ans, a passé cinq mois hospitalisé à quatre heures de route du domicile du couple dans la ville de Carthage, dans le sud-ouest du Missouri, sous le système de survie le plus intense disponible. Il a failli mourir à plusieurs reprises et maintenant, comme tant d’autres qui ont survécu aux hospitalisations liées au COVID-19, il est rentré chez lui changé.

Alors que plus d’un million de personnes sont mortes du COVID à travers les États-Unis, beaucoup d’autres ont survécu à des séjours en soins intensifs qui leur ont laissé de l’anxiété, du SSPT et une foule de problèmes de santé. La recherche a montré qu’une thérapie intensive commençant aux soins intensifs peut aider, mais elle était souvent difficile à fournir car les hôpitaux regorgeaient de patients.

«Il y a un coût humain que le patient paie pour la survie aux soins intensifs», explique le Dr Vinaya Sermadevi, qui a aidé à soigner Freddy tout au long de son séjour au Mercy Hospital St. Louis. “C’est presque comme aller à la guerre et en avoir les conséquences.”

Les souvenirs de Freddy de ces longs mois arrivent par bribes – des moments où il a repris conscience, branché à des machines pour respirer pour lui, accroché à la vie. Parfois, il demandait sa mère, décédée du COVID-19 en septembre 2020.

Il a raté la naissance de sa fille et les quatre premiers mois de sa vie. Il ne pourra peut-être jamais retourner à son travail de construction. Son autre jeune fille est terrifiée à l’idée de repartir.

Sa compagne Vanessa, 28 ans, était encore enceinte de Mariana l’été dernier lorsque la variante delta a frappé. Elle a été vaccinée à la demande de ses obstétriciens. Freddy aussi se réchauffait à l’idée du vaccin fin août, mais il était trop tard. Il était descendu avec COVID.

Le natif de Mexico, venu aux États-Unis il y a environ 20 ans pour travailler dans la construction, était si malade qu’il s’est retrouvé à St. Louis, à près de 270 miles de ses deux jeunes filles; Le fils de 10 ans de Vanessa, Miguel, qui considère Freddy comme son père; et trois autres enfants avec son ex-femme – des garçons de 10, 8 et 7 ans.

C’était une période sombre où de nombreuses personnes espéraient que la pandémie se terminait, mais la variante delta a de nouveau inondé le système de santé. Remplir les quarts de travail était une bataille quotidienne et la mort était partout, a rappelé le Dr Sermadevi.

À certains égards, Freddy a eu de la chance. Malgré toutes les discussions sur la capacité des ventilateurs, ce qui manquait le plus pendant la poussée delta était quelque chose appelé ECMO, ou oxygénation par membrane extracorporelle. Il est utilisé lorsqu’un ventilateur ne suffit pas, pompant le sang hors du corps, l’oxygénant, puis le renvoyant.

Mercy Hospital St. Louis ne disposait que de l’équipement et du personnel nécessaires pour soigner trois patients ECMO à la fois. Et le 3 septembre, Freddy est devenu l’un d’entre eux.

Vanessa a accouché de Mariana le 13 octobre.

Loin de son fiancé, Vanessa s’est connectée à des appels vidéo avec les médecins de Freddy le jour même où elle a ramené le nouveau-né à la maison. Les nouvelles n’étaient pas bonnes – Freddy souffrait d’infections et ne se remettait pas bien.

Une greffe de poumon, a déclaré Sermadevi, semblait être sa meilleure option, mais c’était un long coup.

“Et il y a une chance que Mariana grandisse sans père”, se souvient Sermadevi en disant à la famille.

Certaines des clés les plus importantes du rétablissement en soins intensifs ne sont pas médicales. Il a été démontré depuis longtemps que les visites de parents, ainsi que de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et d’orthophonistes, font la différence pour les patients les plus malades.

Le COVID-19 a bouleversé ces pratiques dans de nombreux hôpitaux, car les familles ont été tenues à l’écart pour empêcher le virus de se propager.

Les craintes d’infection, ainsi que le manque de personnel, signifiaient également souvent moins de physiothérapie, ce qui s’est avéré accélérer la récupération.

Lorsque la famille de Freddy est arrivée, cela a fait toute la différence.

Sa chambre a été transformée, des photos de sa famille punaisées au plafond. La famille de Freddy lui a tenu la main quand il a eu une détresse respiratoire, lui parlant. Il avait besoin de moins de sédatifs et d’analgésiques parce que, a déclaré Sermadevi, “c’était ça pour lui”.

“Nous entendrions juste un tel amour au chevet du lit”, a-t-elle déclaré.

Une fois qu’il est sorti de la machine ECMO, Freddy a commencé à récupérer. Ses poumons s’améliorant lentement, il se leva bientôt et essaya de marcher. En fin de compte, le discours sur la transplantation pulmonaire a été déposé.

Le 9 février, il rentrait chez lui, 167 jours après son arrivée à l’hôpital de sa ville natale.

Tout ce que Vanessa pouvait penser était “enfin”. Freddy n’avait jamais rencontré son bébé. Il n’avait pas non plus vu aucun de ses autres enfants. Leurs interactions se limitaient à Facetime et aux photos.

Melanii était timide, le serrant brièvement dans ses bras avec son frère aîné Miguel, avant de s’accrocher à sa mère.

Vanessa embrassa le bébé puis le posa dans les bras de Freddy. Maintenant, à quelques jours d’avoir 4 mois, Mariana lui a souri.

Freddy comptait sur une marchette et un fauteuil roulant au début. Il ne pouvait pas s’asseoir ou manger tout seul.

Mais maintenant, le fauteuil roulant est abandonné sur les marches arrière de la maison. Il peut faire le tour du pâté de maisons en tirant une cartouche d’oxygène portable derrière lui sur un chariot. Il est sur le point de pouvoir transporter son oxygène dans un sac à dos, ce qui lui donnerait plus de liberté.

Vanessa retourne au travail, la vie revient “un peu à la normale”.

Ils veulent attendre que Freddy aille mieux pour se marier.

Pourtant, ils ne savent pas à quel point il va s’améliorer – ni à quelle vitesse.

Telle est l’histoire de tant de personnes, qui sont vivantes mais à jamais changées, dit Sermadevi, qui a suivi ses progrès de loin. Certaines infirmières sont même devenues amies sur Facebook avec Vanessa.

“C’est triste et joyeux à la fois”, reconnaît-elle. “Et c’est très difficile à concilier.”

Heather Hollingsworth, Associated Press