La star de l’écran Carey Mulligan a révélé sa véritable panique en essayant de sauver sa co-vedette Ralph Fiennes d’un glissement de terrain pendant le tournage.

L’actrice a toujours des cicatrices sur les mains après avoir gratté frénétiquement la terre du nominé aux Oscars enterré.

Les deux tournaient une scène dans The Dig, l’histoire d’un archéologue découvrant un navire anglo-saxon.

La gagnante de Bafta Carey, 35 ans, craignait que la scène d’effondrement du réalisateur Simon Stone soit trop réaliste alors que la star de la liste de Schindler, Ralph, 58 ans, était couverte.

Elle a déclaré que le tournage de la scène avait pris «des siècles» et a ajouté: «Nous étions tellement épuisés que cela correspondait exactement à combien vous seriez épuisé dans la vraie vie, donc rien à ce sujet ne semblait faux.







«Je n’arrêtais pas de dire à Simon: ‘Je n’aime pas ça, je n’aime pas la responsabilité.’

« C’était vraiment Ralph dans chaque prise, et il était vraiment enterré sous cette saleté. J’ai encore des cicatrices sur les jointures et des égratignures. Tous les acteurs pensaient: ‘Nous devons faire sortir Ralph’. »

Elle a ajouté au magazine Total Film: «C’était terrifiant. Sa bouche était couverte et son nez était couvert.

Mais le plus grand souci de Ralph pour sa sécurité était d’être accidentellement frappé alors que ses collègues acteurs essayaient de le déterrer.







Il a dit: «Ce n’est pas que j’étais écrasé par la terre, mais je me souviens d’avoir eu très froid parce que j’étais entouré de cette terre humide et froide et de cette argile.

« J’étais plus anxieux qu’ils ne sachent pas où était mon visage et qu’ils enfonceraient leur bras … en quelque sorte pour me frapper. »

Ralph et Carey jouent l’archéologue amateur Basil Brown et le propriétaire terrien Edith Pretty dans le film sur la découverte du navire à Sutton Hoo, Suffolk, en 1939.







Brown découvre le navire, le navire funéraire d’un grand guerrier ou roi d’East Anglian, rempli d’objets précieux.

Mais la tragédie frappe presque quand il y a un effondrement pendant les travaux archéologiques.

Les cinéastes ont créé une réplique grandeur nature du site dans un champ de Godalming, dans le Surrey, où les scènes de fouilles ont été filmées par temps froid en novembre 2019.

La sortie cinématographique du Dig en janvier a été retardée en raison des restrictions de Covid.

Il sera sur Netflix à partir du 29 janvier.