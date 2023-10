Les cicatrices des incendies de forêt au Canada visibles depuis l’espace

Les images capturées par satellite montrent les dégâts causés par certains des pires incendies de forêt au Canada.

Des cicatrices de brûlure rouge-brun sont clairement visibles sur les images fournies à CTVNews.ca par l’Agence spatiale canadienne fin septembre.

Ces images « avant » et « après » ont été capturées par le satellite Sentinel-2, qui fait partie du programme Copernicus de l’Union européenne, et par Landsat 8 de la Société géologique des États-Unis, alors qu’ils survolaient la Colombie-Britannique, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

Les images « avant » montrent les zones telles qu’elles étaient vues plus tôt dans l’été : le vert des arbres, de l’herbe et d’autres plantes. Les photos prises lors du passage du satellite plus tard dans la saison et jusqu’à l’automne montrent des cicatrices de brûlures, là où la terre a été roussie et les plantes brûlées.

Des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons au cours de ce qui a été l’une des pires saisons d’incendies de forêt au Canada à ce jour. L’ampleur des incendies a fait l’actualité internationale alors que la fumée dépassait les frontières du pays, flottant jusqu’en Europe dans certains cas.

Le Centre interagences canadien des feux de forêt estime que 6 474 incendies ont détruit environ 18,1 millions d’hectares de terres cette année – 181 000 kilomètres carrés, soit l’équivalent d’environ 17 millions de terrains de football de la LCF.

Les images ci-dessous montrent certains des incendies les plus importants signalés au Canada cette année. Les images satellites ont été traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

YUKON – VIEUX CORBEAU

Ces images de la région isolée d’Old Crow, au Yukon, ont été prises les 10 juillet et 13 septembre. L’état d’urgence a été décrété pour Mayo, au Yukon, et ses environs, y compris Old Crow, le 8 août.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient les données du satellite Copernicus Sentinel (2023) traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

Les photos montrent la couleur naturelle, vue depuis l’orbite.

Les images ci-dessous ont été capturées grâce à la technologie radar et montrent la même zone le 7 juillet, par rapport au 1er septembre.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient les données du satellite Copernicus Sentinel (2023) traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST – YELLOWKNIFE

Ces images satellite montrent les dégâts causés par les incendies dans la région de Yellowknife. La première a été capturée par le satellite Copernicus Sentinel le 9 juillet. La deuxième image montre la zone telle qu’elle était lorsque le satellite est passé deux mois plus tard, le 7 septembre.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient les données du satellite Copernicus Sentinel (2023) traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

Les images ci-dessous ont été capturées grâce à la technologie radar et montrent la même zone le 6 juillet, par rapport au 16 septembre.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient les données du satellite Copernicus Sentinel (2023) traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST – HAY RIVER ET ENTERPRISE

Ces images de capteur capturées par le Sentinel-2 montrent les régions de Hay River (en premier) et d’Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, qui ont toutes deux été des sites d’évacuation plus tôt cet été en raison d’incendies.

La première image de Hay River a été prise le 2 mai et est comparée à une photo de la même région quatre mois plus tard.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient les données du satellite Copernicus Sentinel (2023) traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

Les images de l’Enterprise ont été capturées les 8 et 23 août, montrant à quel point deux semaines seulement peuvent faire une différence.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient les données du satellite Copernicus Sentinel (2023) traitées par Dromadaire Geo-Innovations.

L’Agence spatiale canadienne a également inclus des images capturées en couleurs naturelles et en infrarouge à ondes courtes de la région du lac South Slave du territoire. Celles-ci, capturées le 28 août, montrent que la fumée était suffisamment importante pour être visible depuis l’espace.

Crédit image : Agence spatiale canadienne, contient des données du satellite Copernicus Sentinel.

Certaines parties de cette zone ont été évacuées dès le mois de mai, et d’autres évacuations se sont déroulées tout au long de l’été. Les pompiers sont encore aujourd’hui aux prises avec des points chauds dans certaines parties de la région du Slave Sud, notamment à Enterprise et à Fort Smith, où le danger d’incendie prévu était élevé à extrême pour le week-end.