Les cibles potentielles des Cubs pour le 13e choix et comment ils pourraient attaquer le repêchage de la MLB

CHICAGO – Pour la deuxième saison consécutive, les Cubs seront sélectionnés dans la première moitié du premier tour. Après avoir dirigé des repêchages pendant des années à St. Louis, le vice-président du dépistage des Cubs, Dan Kantrovitz, n’a certainement pas l’habitude d’être aussi haut placé. Mais qu’il ait sept ans, comme l’année dernière quand ils ont surpris une grande partie du baseball en accrochant Cade Horton, ou 13, comme cette saison, ou 21, comme il y a deux ans quand ils ont sélectionné Jordan Wicks, peu de changements.

« Chaque année, nous commençons avec le même processus », a déclaré Kantrovitz. « Ensuite, nous devons lire et réagir en fonction de ce qui se passe devant nous. »

Mais cette année a une sensation un peu différente de la dernière. Les Cubs ont vaincu les Cleveland Guardians vendredi après-midi 10-1 pour mettre fin à un dérapage de quatre matchs et remonter à quatre matchs sous 0,500. Alors qu’ils approchent de la mi-saison, ils sont toujours à portée de voix de la première place, et la propriété et le front office regardent cette équipe alors que les acheteurs probables arrivent à la date limite des échanges. Au lieu de rédiger pour une équipe qui est loin de la course et apparemment à des années de la compétition, Kantrovitz travaille pour une équipe qui se bat toujours pour une place en séries éliminatoires et considère 2024 et 2025 comme des années où ils passeront à un autre niveau.

Cela peut-il avoir un impact sur la réflexion de quelque manière que ce soit ?

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous puissiez ignorer », a déclaré Kantrovitz. « Je pense que c’est probablement une conversation avec (le président de l’équipe Jed Hoyer) et (le directeur général Carter Hawkins). Au fur et à mesure que nous progressons, nous y reviendrons. Du point de vue du processus de dépistage, le timing ne compte pas. Du point de vue de la prise de décision, je pense que le temps nous le dira. Mais je ne m’y attendais pas. Je n’ai jamais fait partie d’un projet où cela a été un facteur majeur. Mais nous verrons. Je ne pense pas que nous puissions fonctionner dans le vide indépendamment de ce qui se passe.

La force de ce repêchage devrait être les joueurs de position universitaire. Alors que l’ancien département de dépistage amateur se concentrait souvent sur ce groupe démographique au premier tour, Kantrovitz n’a suivi aucune sorte de modèle dans ses trois projets. Il a sélectionné un arrêt-court du lycée en première défense (Ed Howard) lors de son premier repêchage avec les Cubs, un lanceur universitaire gaucher à faible risque et à faible risque (Wicks) en 2021 et un droitier universitaire à haut risque et à haute récompense (Horton ) l’été dernier.

Mais la classe de cette année présente une forte profondeur en termes de joueurs de position universitaire, et cela augmente la probabilité que le meilleur joueur disponible soit dans ce groupe. Les joueurs de position universitaire sont généralement les joueurs les plus polis du repêchage et se déplacent souvent le plus rapidement. Les Cubs le savent par expérience récente. En trois repêchages consécutifs de 2013 à 2015, les Cubs ont sélectionné des chauves-souris universitaires avancées : Kris Bryant, Kyle Schwarber et Ian Happ. Dans les deux ans suivant leur sélection, chacun avait un impact sur le club de la grande ligue.

Quatre noms dans les rangs universitaires qui sont apparus comme étant liés aux Cubs lors de discussions avec des éclaireurs autour du baseball sont les arrêts-courts Matt Shaw (Maryland) et Jacob Gonzalez (Ole Miss), le joueur de premier but Nolan Schanuel (Florida Atlantic) et le joueur de troisième but Brayden Taylor. (Chrétien texan). Les Cubs ne prendront pas de décisions irréfléchies concernant cette sélection, mais la possibilité d’ajouter quelqu’un qui pourrait avoir un impact sur l’équipe d’ici le milieu de l’été 2024 doit être alléchante.

Mais cela ne signifie pas que les Cubs ne se sont concentrés que sur ces joueurs, ou uniquement dans cette catégorie. Parfois, le marché réagit de manière excessive à ce qui est considéré comme la force. Au cours des années passées, le meilleur partant gaucher du lycée ne tomberait probablement pas au-delà du top 10. Mais Thomas White, un partant gaucher de la Phillips Academy dans le Massachusetts, pourrait être considéré comme quelqu’un que les Cubs jugent digne de leur 13e choix. . Ils n’ont certainement pas craint les lycéens gauchers dans un passé récent, signant Drew Gray et Jackson Ferris, tous deux de l’IMG Academy en Floride, avec leur choix de troisième tour en 2021 et leur choix de deuxième tour en 2022, respectivement, et en leur donnant des bonus de sur-emplacement.



Rhett Lowder lance contre LSU dans les College World Series. (Steven Branscombe / USA Today)

Si une ruée sur les joueurs de position se produit et que d’autres glissent, peut-être que les Cubs se jettent sur un lanceur d’université comme Chase Dollander du Tennessee ou Rhett Lowder de Wake Forest. Kantrovitz a été interrogé sur Lowder en particulier en tant que personne qui participe à un programme qui utilise une grande partie de la technologie disponible dans les départements de développement des joueurs des grandes ligues. Bien que Kantrovitz ait décidé de ne pas discuter spécifiquement de Lowder, il a parlé de la situation dans son ensemble en ce qui concerne l’identification des joueurs qui pourraient encore avoir plus à offrir et à grandir au fil des années.

« Une grande partie de notre diligence raisonnable consiste à déterminer dans quelle mesure ce joueur a été exposé à la technologie », a déclaré Kantrovitz. « Dans quelle mesure il peut y avoir des domaines d’amélioration inexploités. Essayer de peser si un joueur a été dans un laboratoire de terrain au cours des trois dernières années et ce qu’il y a de plus à extraire de lui par rapport à un joueur de lycée qui n’a jamais été exposé à Rapsodo, Trackman ou à toute sorte de technologie. Cela entre absolument en ligne de compte.

Horton s’inscrit probablement dans la catégorie d’avoir beaucoup plus de talent à exploiter, alors que certains auraient soutenu que Wicks n’avait pas beaucoup de plafond. Les Cubs essaient cependant de prouver que ce récit est faux. C’est là que leur confiance dans le développement des joueurs devient un facteur important. Avec tous les changements apportés au front office depuis que Theo Epstein a passé les rênes à Hoyer, l’accent a été mis sur la nécessité de s’assurer que chaque département n’est pas aussi isolé et qu’ils font de leur mieux pour travailler main dans la main.

« C’est un processus de collaboration », a déclaré Kantrovitz. « Pas seulement pendant le repêchage, mais avant le repêchage. Il y a pas mal de conversations que nous avons, qu’il s’agisse de lancer des analystes, il y a un chevauchement dans la R&D et le développement des joueurs. Il va y avoir un transfert immédiat. Cela n’aurait pas de sens d’agir indépendamment du développement des joueurs et de dire ensuite : « Voici vos joueurs. Nous voulons qu’ils sachent à qui nous pensons et nous voulons avoir leur opinion à l’avance.

Un autre facteur important est l’âge. Les modèles en tiennent compte et le pèsent de manière appropriée lors de la projection de la valeur future. Ainsi, un lycéen comme Arjun Nimmala, un arrêt-court de Floride qui n’aura pas 18 ans avant octobre, pourrait être considéré comme plus désirable que l’arrêt-court du lycée Kevin McGonigle de Pennsylvanie, né 14 mois avant Nimmala. Les Cubs ont été connectés à la fois aux joueurs de champ intérieur du lycée ainsi qu’à Aidan Miller, un espoir de troisième base de JW Mitchell High en Floride qui est l’un des rares espoirs à avoir travaillé au Wrigley Field pour les Cubs.

Bien que l’âge soit important, le talent et l’impact futur l’emportent sur tout. Les Cubs regardent le repêchage dans son ensemble. Alors que beaucoup disent qu’ils prendront le meilleur joueur disponible, en réalité, ce que la plupart des équipes essaient de faire, c’est d’avoir le meilleur repêchage possible. Cela peut signifier prendre un joueur qui peut être considéré comme ayant une valeur future potentielle légèrement inférieure mais qui signera pour un bonus inférieur, laissant ainsi plus d’argent pour passer la machine à sous lors des tours ultérieurs. En théorie, cela pourrait signifier que l’équipe a un repêchage complet qui est plus précieux qu’il ne l’aurait été s’ils avaient sélectionné ce meilleur talent théorique avec leur premier choix.

En fin de compte, beaucoup de travail et de prise de décision seront effectués au cours de la semaine prochaine. Kantrovitz n’était pas timide lorsqu’il a hésité à donner les noms possibles qu’ils pourraient viser. Il ne partagerait probablement pas même s’ils avaient jeté leur dévolu sur une poignée de joueurs, mais la réalité est que leurs réunions ne commencent que samedi matin et se poursuivent sérieusement jusqu’à vendredi.

Le club de la grande ligue ne changera pas lorsque le repêchage commencera le 9 juillet. Mais les front-offices considèrent toujours cette période comme un point excitant pour grandir en tant qu’organisation et construire un avenir meilleur. Avec les bonnes sélections, en particulier avec ce choix de première ronde, les Cubs pourraient se rapprocher de leur objectif de revenir à être mentionnés comme le meilleur que la Ligue nationale a à offrir.

(Photo du haut de Brayden Taylor : Steven Branscombe / USA Today)