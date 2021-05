Les chutes du Niagara emblématiques du Canada s’illuminent en tricolore indien pour se tenir solidaires pendant la crise de Covid-19 dans le pays

L’Inde fait actuellement face à une augmentation du nombre de cas et de pertes en vies humaines résultant du COVID-19. Dans une manifestation de solidarité et d’espoir pour l’Inde, les chutes du Niagara seront illuminées ce soir de 9h30 à 22h en orange, blanc et vert, les couleurs du drapeau de l’Inde. #StayStrongIndia pic.twitter.com/o0IIxxnCrk– Parcs du Niagara (@NiagaraParks) 28 avril 2021