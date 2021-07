Les chutes de neige donnent de bons signes avant Irish Oaks | Nouvelles de course

Snowfall fait une offre pour une deuxième Classique dans les Juddmonte Irish Oaks au Curragh – avec Aidan O’Brien heureux que le public voit ce qu’il a longtemps vu d’elle sur les galops de Ballydoyle.

En sept descentes alors qu’elle était juvénile, la fille de Deep Impact n’a remporté qu’une seule victoire – dans une jeune fille au Curragh – mais O’Brien l’a évaluée suffisamment haut pour la courir dans quatre courses de groupe, dont deux au plus haut niveau.

Elle a terminé sans argent dans chacun d’eux, mais l’histoire a été complètement différente cette saison.

Lors de sa réapparition à York dans la Musidora, Snowfall a tout mis en œuvre pour un succès confortable – avant que Frankie Dettori ne fasse le tour des Oaks, Ryan Moore préférant Santa Barbara.

De tous les nombreux succès de Dettori dans le Groupe 1, il n’a jamais monté un vainqueur plus facile que Snowfall – qui est revenu à la maison avec 16 longueurs d’avance.

« Nous étions ravis d’elle à Epsom », a déclaré O’Brien.

« Elle a eu une belle course à York dans la Musidora – et cela l’a bien préparée pour Epsom, évidemment.

« L’année dernière, elle montrait toujours beaucoup à la maison – c’est pourquoi elle courait dans toutes ces bonnes courses – mais évidemment, elle est devenue plus forte au cours de l’hiver.

« Peut-être qu’elle était un peu faible ou quelque chose comme ça l’année dernière, mais nous avons toujours aimé ce que nous avons vu à la maison.

« Je sais qu’elle a gagné sur un terrain mou, mais nous avons toujours pensé qu’un beau terrain lui conviendrait. »

Seulement huit seront postés samedi – et O’Brien fournit la moitié du terrain, Willow, Divinely et La Joconde complétant son équipe.

« Willow a remporté un bel essai la dernière fois et elle est en bonne forme – nous sommes heureux avec elle depuis Naas », a-t-il déclaré.

« Divinement eu une belle course autour d’Epsom et une belle course à Ascot, et elle semble avoir été en bonne forme depuis.

« La Joconde a remporté son maiden la dernière fois, et elle semble également en bonne forme. »

Donnacha O’Brien’s Nicest est issu d’un gagnant des Irish Oaks Chicquita, tandis que Joseph O’Brien est représenté par Mariesque.

Ger Lyons dirige Party House, avec Ahandfulofsummers de Fozzy Stack complétant le terrain.