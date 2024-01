Les chutes de neige à Davos démentent les conséquences du changement climatique en Europe

Les chutes de neige plus abondantes à l’approche du Forum économique mondial de Davos cette semaine ont contredit une baisse plus large de la couverture neigeuse à travers l’Europe ces dernières années.

Vendredi, la station de haute altitude recevait environ 80 cm de neige au pied des remontées mécaniques, contre 55 cm en moyenne en janvier, selon Christoph Marty, climatologue basé à Davos et de l’Institut de recherche sur la neige et les avalanches du WSL. Mais les stations de ski situées à quelques kilomètres de là souffraient d’une pénurie de neige en raison du changement climatique.

« Nous avons à Davos un enneigement supérieur à la moyenne, mais si vous descendez 12 km plus bas, vous avez un enneigement inférieur à la moyenne. [snow coverage]”, a déclaré Marty. «Cela montre à quel point le manteau neigeux est vulnérable aux températures [rise].»

Les températures en Suisse et dans d’autres régions alpines augmentent plus rapidement que la moyenne mondiale. Les températures moyennes dans les Alpes ont augmenté de près de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Centre de recherche sur les écosystèmes alpins estimations, bien au-dessus du chiffre mondial à long terme d’au moins 1,1C.

Cette hausse est amplifiée dans les régions montagneuses, car la chaleur entraîne un rétrécissement des zones couvertes de glace et de neige, qui devraient normalement refléter les rayons du soleil. Au lieu de cela, la roche et la végétation sous-jacentes absorbent la chaleur du soleil et contribuent à une fonte encore plus importante.

Selon une analyse FT des données du Centre national de données sur la neige et la glace, la couverture neigeuse globale en Suisse a chuté de près de 8 points de pourcentage si l’on compare les moyennes sur trois ans à cheval sur les saisons 2002-03 à 2004-05 avec celles de 2020-21 à 2022-23. saisons.

Les données montrent que la couverture neigeuse a considérablement diminué, en particulier dans une grande partie de l’Europe centrale et orientale. Dans la région alpine, la diminution moyenne de la couverture neigeuse était d’environ 4,3 points de pourcentage.

Après un début d’hiver pluvieux, les conditions de neige en Europe à haute altitude ont été plus favorables la semaine dernière après qu’une explosion arctique ait apporté de la neige fraîche. Cependant, à basse altitude en Italie, en France et en Suisse, la couverture reste inégale.

À environ une demi-heure de route de Davos, au village de Küblis – altitude 815 m contre Davos à 1 560 m – l’épaisseur de neige cette saison était de 8 cm, contre 16 cm en moyenne à long terme, a déclaré Marty.

Selon un étude publié dans Nature l’année dernière, le nombre de jours de neige dans les Alpes a davantage diminué au cours des 20 dernières années qu’au cours des 600 précédentes.

Marco Carrer, professeur à l’Université de Padoue et auteur de l’étude, a déclaré que pendant environ 500 ans, la couverture neigeuse était « plus ou moins stable », mais que depuis les années 1900, la situation a radicalement changé, en particulier au cours des deux dernières décennies. .

La diminution du nombre de jours de neige persistante est entièrement liée au changement climatique, a-t-il expliqué.

Même les jours de fortes chutes de neige, la fonte des neiges posait problème. “À mesure que la température augmente, la neige fond plus rapidement”, a déclaré Carrer. “Il existe un lien absolu avec le changement climatique.”

Pour ceux qui dépendent de la fonte des neiges alpines pour leur approvisionnement en eau pendant l’été, la diminution de la couverture neigeuse était particulièrement inquiétante, exposant ces régions à un risque de sécheresse et de pénurie d’eau, a-t-il déclaré.

L’étude la plus récente publié ce mois-ci dans Nature a révélé que le réchauffement climatique induit par l’homme avait provoqué une diminution du manteau neigeux dans l’hémisphère Nord au printemps au cours de la période 1981-2020, y compris dans les zones où la neige est cruciale pour l’approvisionnement en eau.

Un manteau neigeux au printemps est important pour assurer l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, mais cela peut être affecté par une fonte précoce.

Le phénomène météorologique naturel El Niño, qui a débuté l’année dernière et contribue au réchauffement de l’océan Pacifique, peut également affecter les chutes de neige en Europe, conduisant potentiellement à un hiver plus froid et plus enneigé.

Marty, qui étudie la neige à Davos depuis deux décennies, a déclaré que malgré l’altitude plus élevée, la ville alpine avait connu des « hivers pauvres en neige » ces dernières années, y compris un Noël où la ville et la vallée n’étaient « pas blanches ».