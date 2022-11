Les Churchill Brothers tiennent le Mumbai Kenkre FC pour un match nul 1-1

Les hôtes du Mumbai Kenkre FC et des Churchill Brothers ont disputé un match nul 1-1 lors d’un match très compétitif de la saison I-League 2022-23 au Cooperage Football Ground jeudi.

Un but d’Azfar Noorani en début de première mi-temps a été annulé à la fin de la seconde mi-temps par Lalkhawpuimawia alors que les Churchill Brothers ont finalement ouvert leur compte dans le tableau des points lors de leur troisième sortie. Le Mumbai Kenkre FC compte désormais quatre points en trois matches.

Le match a commencé en un éclair alors que Kenkre a pris la tête à la sixième minute lorsque Ranjeet Pandre a passé le ballon à Azfar Noorani, qui a dérivé à l’intérieur de la surface de Churchill par la gauche et a terminé parfaitement avec un tir angulaire. Deux minutes plus tard, le skipper de l’équipe locale Kiran Pandhare a presque doublé la mise lorsque sa tête a frôlé le but après un corner tiré par Aravindraj Rajan.

Au fur et à mesure que le match avançait, Churchill Brothers a commencé à faire des incursions dans la surface des rivaux, mais les hôtes ont également travaillé dur pour déjouer les attaquants de Goa. À la 27e minute, Noorani a reçu le ballon dans sa moitié de terrain et l’a passé à Pandre pour prendre la défense de Churchill au dépourvu. Cependant, le gardien de Churchill, Albino Gomes, est sorti de sa ligne pour faire face à l’attaque avec compétence.

Pandhare a dominé le milieu de terrain pour Kenkre, tandis que Noorani est resté une menace constante sur la gauche grâce à ses compétences et à son rythme alors que l’équipe locale a eu un bon impact grâce aux contre-attaques. Churchill Brothers a dominé le match en termes de possession de balle mais n’a pas réussi à tester le gardien de but de Kenkre Padam Chettri trop de fois.

La seconde mi-temps a commencé avec Churchill recevant un coup franc près de la surface de réparation de Kenkre à la 48e minute. Momo Cissé a lancé un tir puissant dans la lucarne mais Chettri a réalisé un arrêt exceptionnel pour lui refuser ce qui aurait pu être un but spectaculaire.

Dix minutes après le début de la mi-temps, Lamgoulen Hangshing de Churchill a reçu le ballon sur la droite et l’a traversé pour Richard Costa, dont la tentative a été sauvée par Chettri. En revanche, à la 61e minute, Cissé a commis une erreur en jugeant le centre de Kynsailang Khongsit qui a atteint Pandre. Mais heureusement pour Churchill, le tir de Pandre est passé au-dessus de la barre transversale.

Alors qu’il restait sept minutes de temps réglementaire, les Red Machines ont égalisé. Tana a tiré un coup franc visant Cissé dans la surface. Le skipper de Churchill a envoyé le ballon à Joseph Clemente, qui l’a ensuite dirigé vers Lalkhawpuimawia pour marquer l’égalisation.

Par la suite, les deux équipes ont fait de leur mieux pour ramener tous les points à la maison. À la fin, Churchill s’en est approché le plus lorsque Tana a lancé un centre dans la surface à partir d’un corner dans la dernière minute du temps additionnel. Cissé est monté le plus haut mais sa tête était directement sur le gardien Chettri qui a attrapé le ballon alors que l’arbitre a donné le coup de sifflet final.

