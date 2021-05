Les chroniques de la pureté – Vox

Lorsque les trentenaires d’aujourd’hui étaient adolescents, la culture était inondée de confusion sur le sexe, la pureté et la féminité. Nous étions postféministes: les femmes avaient déjà atteint l’égalité et étaient devenues des fesses avec le pouvoir des filles, et il n’y avait plus rien à redire. Nous étions au milieu de la culture raunch, et il était important d’être bronzé et sexy et tendu et déprimé pour quoi que ce soit. Nous entrions dans les années de l’anneau de pureté de l’ère Bush, lorsque la virginité serait présentée comme un prix à fétichiser et à évaluer.

Une seule chose était claire: il n’y avait pas de bonne façon d’être une fille. Il n’y avait que différentes manières d’échouer. Et nous avons appris cela de la culture pop.

C’est pourquoi Vox a lancé une nouvelle série appelée Purity Chronicles. Nous reviendrons sur les mœurs et les valeurs sexuelles et genrées de la fin des années 90 et 2000, un phénomène de la culture pop à la fois: ce qui est arrivé à Janet Jackson et Whitney Houston et Christina Aguilera; ce que nous avons appris de la WB et ce que nous avons appris de Disney Channel et ce que nous avons appris de MTV.

Nous analyserons toutes les idées étranges et confuses sur le sexe que les adultes d’aujourd’hui ont intériorisées avec leur petit cerveau d’adolescent spongieux bien avant d’être capables de les comprendre, et découvrirons les façons subliminales que ces idées continuent de jouer aujourd’hui.

Ce ne sont pas des histoires sur la façon dont nous étions mauvais mais qui sont bons maintenant. Ce sont des histoires sur la façon dont les erreurs du passé ont façonné nos esprits et continuent de les façonner d’une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et en revenant à ces histoires, nous pouvons remettre au point ces formes sombres et à moitié remémorées.