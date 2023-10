Les chroniques annulées de Spiderwick de Disney arrivent sur Roku

En 2024, la chaîne Roku fera ses débuts Les Chroniques de Spiderwickune émission fantastique pour enfants de huit épisodes qui a été annulée sans cérémonie deux ans après le début de sa production. Disney a supprimé la série basé sur la série de livres à succès de Tony DiTerlizzi et Houx Noir dans le but de réclamer un allégement fiscal avant la diffusion de l’émission.

Les Pixel 8 et 8 Pro de Google sont nouveaux et quelque peu améliorés

Il devait initialement comprendre six épisodes et a depuis été étendu. à huit heures. L’annulation faisait partie d’un plan pour aligner davantage la gamme d’action réelle de Disney+ sur son objectif de produire sa propre propriété intellectuelle, plutôt que des licencestravail éd. Paramount, qui a co-développé la série aux côtés de Disney, aurait fait ses achats le plus près possible. série terminée après que la décision a été prise de ne pas diffuser la série sur Disney+.

« Le showrunner Aron Eli Coleite a créé une magnifique série pleine de tout l’enchantement qui a rendu les livres si appréciés, et nous avons hâte que le public rencontre ces merveilleux personnages », a déclaré Nicole Clemens, présidente des studios de télévision Paramount et Paramount+ Original Scripted. Série dans un communiqué de presse.

La série met en vedette Christian Slater et Joy Bryant et suit une famille alors qu’elle retourne dans sa maison familiale dans le Michigan. Il y a un mystère caché dans le domaine de Spiderwick, mais il y a aussi un nouveau monde magique et fantastique juste au-delà du voile. Il est décrit comme un conte de fées moderne, une histoire de passage à l’âge adulte semblable à une fable pour les enfants.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.