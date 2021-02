Chrome OS a longtemps été considéré comme une alternative peu coûteuse à Mac et Windows, mais 2020 a vu le système d’exploitation de bureau de Google s’imposer comme un rival direct. Les données des analystes de parts de marché Gartner et Canalys suggèrent que plus de 30 millions de Chromebooks ont été expédiés l’année dernière, dont au moins 11 millions au quatrième trimestre seulement.

Les deux entreprises diffèrent légèrement sur certaines statistiques, mais une chose ne peut être contestée: 2020 a été de loin la meilleure année pour Chromebook. Cependant, sa part de marché estimée se situe toujours à environ 1,91% en janvier 2021 (StatCounter), soit une légère augmentation par rapport à 12 mois plus tôt.