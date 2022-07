Les Chromebooks bénéficient d’au moins 10 nouvelles fonctionnalités intéressantes

Google a atteint la forme de milieu de semaine en annonçant que les Chromebooks bénéficient de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vous passionneront. Nous parlons d’édition vidéo dans Google Photos, de thèmes clairs et sombres, de nouvelles fonctionnalités d’édition PDF dans la Galerie, de moyens plus simples de modifier le fond d’écran de votre Chromebook, d’une meilleure intégration du calendrier et bien plus encore.

Plongeons dans tout cela.

Google Photos se dote d’un éditeur vidéo

Pour de vrai! Google Photos obtient un éditeur vidéo (d’abord sur les Chromebooks) où vous pouvez créer des films à partir de clips vidéo et de photos. Le nouvel éditeur essaiera de sélectionner “intelligemment” des clips ou des moments pour vous, mais vous pouvez également effectuer un contrôle manuel complet et créer quelque chose à partir de zéro.

Vous trouverez des thèmes ou des modèles vierges, des outils de rognage et des commandes pour des éléments tels que la luminosité, le contraste, la balance des blancs, les ombres et les hautes lumières. Il existe également des filtres Real Tone, avec des options pour la musique et les cartes de titre pour tout terminer. Les clips disponibles peuvent être ceux des applications Galerie ou Fichiers sur l’appareil, et un simple clic devrait vous permettre de les basculer vers Google Photos.

Google a été précis en disant que ce nouvel éditeur vidéo Google Photos était d’abord sur les Chromebooks (cet automne), ce qui pourrait signifier que nous aurons une version pour téléphone plus tard ou des fonctionnalités similaires sur d’autres ordinateurs.

LumaFusion arrive sur les Chromebooks

Besoin de plus de montage vidéo que ce que propose Google Photos ci-dessus ? Google dit que LumaFusion sera bientôt disponible sur les Chromebooks. Il s’agit d’un éditeur vidéo de qualité professionnelle primé qui vous permet d’éditer des vidéos multipistes, d’ajouter des graphiques et des effets visuels, des transitions et des distorsions, des pistes et des effets audio, une narration, un étalonnage des couleurs et qui sait quoi d’autre.

LumaFusion est actuellement une application iPad à 30 $. Une fois que nous en saurons plus sur son lancement sur les Chromebooks, nous vous le ferons savoir.

Tant d’autres nouvelles fonctionnalités

Tout le reste à venir en août :

Thèmes clairs et sombres : Avec de nouveaux thèmes clairs ou sombres, les Chromebooks entrent en 2018, donc à l’avenir, vous pourrez choisir l’un ou l’autre thème à tout moment ou vous pouvez faire basculer le système d’exploitation “auto” lorsque votre journée se transforme en nuit. “Certains” fonds d’écran sont également conçus pour les deux thèmes et devraient également changer de légèreté lorsque vous changez de thème.

: Avec de nouveaux thèmes clairs ou sombres, les Chromebooks entrent en 2018, donc à l’avenir, vous pourrez choisir l’un ou l’autre thème à tout moment ou vous pouvez faire basculer le système d’exploitation “auto” lorsque votre journée se transforme en nuit. “Certains” fonds d’écran sont également conçus pour les deux thèmes et devraient également changer de légèreté lorsque vous changez de thème. Fonds d’écran Google Photos : Vous pouvez désormais définir des fonds d’écran à partir d’albums Google Photos sur les Chromebooks, avec la possibilité de changer automatiquement tous les jours. Vous pouvez également définir des images préférées dans de nouveaux cadres photo d’économiseur d’écran.

: Vous pouvez désormais définir des fonds d’écran à partir d’albums Google Photos sur les Chromebooks, avec la possibilité de changer automatiquement tous les jours. Vous pouvez également définir des images préférées dans de nouveaux cadres photo d’économiseur d’écran. Modification de PDF dans la Galerie : dans l’application Chromebook Gallery, vous pourrez bientôt (“la semaine prochaine”) remplir des formulaires, surligner du texte, ajouter des annotations et signer des documents.

: dans l’application Chromebook Gallery, vous pourrez bientôt (“la semaine prochaine”) remplir des formulaires, surligner du texte, ajouter des annotations et signer des documents. Application de capture d’écran : Une application Screencast permet désormais quelqu’un enregistrer, visualiser et partager des vidéos et des présentations transcrites.

: Une application Screencast permet désormais quelqu’un enregistrer, visualiser et partager des vidéos et des présentations transcrites. Application cursive : Si vous disposez d’un Chromebook avec stylet, vous pourrez capturer, modifier et organiser des notes manuscrites, y compris copier et coller des notes dans d’autres applications ou les envoyer au format PDF.

: Si vous disposez d’un Chromebook avec stylet, vous pourrez capturer, modifier et organiser des notes manuscrites, y compris copier et coller des notes dans d’autres applications ou les envoyer au format PDF. Intégration du calendrier : Lorsque vous appuyez sur l’étagère du Chromebook, un calendrier mensuel s’affiche désormais sur le côté de votre écran. Si vous sélectionnez une date, vous verrez vos événements et leurs détails sans avoir à ouvrir une application ou un onglet de navigateur.

: Lorsque vous appuyez sur l’étagère du Chromebook, un calendrier mensuel s’affiche désormais sur le côté de votre écran. Si vous sélectionnez une date, vous verrez vos événements et leurs détails sans avoir à ouvrir une application ou un onglet de navigateur. Avis : Les notifications ont des boutons plus grands (pour des actions plus faciles) et lorsqu’elles arrivent du même expéditeur, elles seront désormais regroupées.

: Les notifications ont des boutons plus grands (pour des actions plus faciles) et lorsqu’elles arrivent du même expéditeur, elles seront désormais regroupées. Sauvegarde du bureau virtuel (à venir en septembre): Les Chromebooks vous permettront bientôt d’enregistrer des bureaux entiers, y compris des fenêtres et des applications. La réouverture se fait d’un simple toucher, et cela vous donnera le pouvoir de tout fermer en même temps.

C’est beaucoup de choses, non ? Encore une fois, la plupart des choses arrivent en août, en dehors de l’enregistrement du bureau virtuel (septembre) et de l’éditeur vidéo Google Photos, qui sera là à l’automne.

// Google