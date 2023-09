Les chrétiens vietnamiens prient pour une plus grande liberté religieuse alors que les États-Unis et Hanoï élèvent leur statut diplomatique

HANOI, Vietnam – Au cours de sa visite de deux jours ici ce week-end, le président Biden a décrit sa rencontre avec le secrétaire général du Vietnam, Nguyen Phu Trong, comme un « moment véritablement historique ». Les deux dirigeants ont pris des mesures pour élever leurs relations à un nouveau niveau et au plus haut niveau de partenariat international du Vietnam.

Trong a annoncé : « Le président Joe Biden et moi-même, au nom des deux pays, avons convenu d’élever la relation entre le Vietnam et les États-Unis au rang d’un partenariat stratégique global, pour la paix, la coopération et le développement durable. »

Biden a ajouté : « Et nous en sommes ravis. Une étape cruciale pour nos nations qui reflète la force de nos relations alors que nous relevons les défis qui comptent le plus pour l’avenir de notre région et, franchement, pour le monde. »

Bien que le Vietnam soit un allié solide de la Chine, les États-Unis considèrent le Vietnam comme un pays clé pour contrebalancer leur influence dans la région.

Trong avait précédemment accordé le même niveau de relations à la Chine et à la Russie, mais il a également

a promis que son pays travaillerait dur pour mettre en œuvre l’accord avec les États-Unis

Le président Biden a exprimé son intention de maintenir un juste équilibre dans les relations entre l’Amérique et la Chine.

« Le monde se porterait mieux si la Chine s’en sortait bien. Ce que je ne ferai pas, c’est que je ne vendrai pas à la Chine des matériaux qui renforceraient sa capacité à fabriquer davantage d’armes nucléaires, à s’engager dans des activités de défense contraires à ce que l’on considère. comme la plupart des gens pourraient le considérer comme une évolution positive dans la région. Mais nous n’essayons pas de nuire à la Chine. »

Outre la promotion du partenariat économique et technologique, la visite de Biden a également abordé les questions des droits de l’homme et de la liberté religieuse.

Mike (pseudonyme) affirme que les chrétiens souffrent encore de fortes persécutions dans certaines provinces du Vietnam. En fait, le Vietnam figure toujours sur la liste américaine des pays particulièrement préoccupants.

Il pense que la visite du président peut mettre en lumière la persécution et, espérons-le, apporter un changement.

« Je pense que c’est une excellente occasion de partager ce que vit l’Église. Lorsque nous jouissons de la liberté religieuse, nous sommes en mesure de mettre en œuvre des programmes qui peuvent aider le pays », a-t-il déclaré.

Alors que certains critiquent l’administration Biden pour son partenariat avec le gouvernement vietnamien, certains espèrent que le président Biden pourra influencer le gouvernement pour qu’il soit plus tolérant à l’égard de la pratique religieuse.