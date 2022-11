Les chrétiens sont une minorité en Angleterre et au Pays de Galles pour la première fois et le nombre de personnes parlant l’anglais comme première langue diminue, selon les données

Les CHRÉTIENS sont devenus une minorité en Angleterre et au Pays de Galles pour la première fois de l’histoire, selon de nouvelles données de recensement publiées aujourd’hui.

Le nombre de chrétiens a considérablement diminué, passant de 59,3 % en 2011 à 46,2 % en 2021.

Les chrétiens sont devenus une minorité en Angleterre et au Pays de Galles pour la première fois Crédit : Getty

Mais la religion reste la plus importante en Angleterre et au Pays de Galles, suivie par les musulmans avec 6,5 %, les hindous avec 1,7 %, les sikhs avec 0,9 % et les bouddhistes et les juifs avec 0,5 %.

Pendant ce temps, 32% des personnes qui ont rempli le dernier recensement ont déclaré n’avoir aucune religion.

Commentant les statistiques, Mgr Stephen Cottrell, archevêque d’York, a déclaré : “Ce n’est pas une grande surprise que le recensement montre moins de personnes dans ce pays s’identifiant comme chrétiennes que par le passé, mais cela nous lance toujours un défi non seulement pour avoir confiance que Dieu construira son royaume sur Terre, mais aussi pour jouer notre rôle en faisant connaître le Christ.”

Le nombre de personnes dont l’anglais est la première langue a également diminué.

En 2011, 92,3 % des résidents d’Angleterre et du Pays de Galles ont déclaré parler anglais en premier, mais ce pourcentage est tombé à 92,1 % une décennie plus tard.

Après l’anglais, les langues les plus couramment parlées étaient le polonais, le roumain, le pendjabi et l’ourdou.

Le nombre de Blancs en Angleterre et au Pays de Galles a chuté de 86 % en 2011 à 81,7 % l’an dernier.

Cependant, les Blancs sont toujours de loin le groupe ethnique le plus peuplé, suivis des Asiatiques, des Asiatiques britanniques ou des Asiatiques gallois avec 9,3 %.

Pendant ce temps, environ un ménage sur 10 comprend des personnes d’au moins deux groupes ethniques différents.

Le directeur adjoint du recensement, Jon Wroth-Smith, a déclaré. “Les données d’aujourd’hui mettent en évidence la société de plus en plus multiculturelle dans laquelle nous vivons. Le pourcentage de personnes identifiant leur groupe ethnique comme” Blanc : anglais, gallois, écossais, nord-irlandais ou britannique” continue de diminuer.

“Bien que cela reste la réponse la plus courante à la question sur l’ethnie, le nombre de personnes s’identifiant à un autre groupe ethnique continue d’augmenter.

“Cependant, l’image varie selon l’endroit où vous vivez. Londres reste la région la plus ethniquement diversifiée d’Angleterre, où un peu moins des deux tiers s’identifient à un groupe ethnique minoritaire, alors que moins d’un sur 10 s’identifie de cette façon dans le Nord-Est.”