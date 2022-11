Les chrétiens sont désormais minoritaires en Angleterre et au Pays de Galles

Moins de la moitié des personnes en Angleterre et au Pays de Galles s’identifient comme chrétiennes, selon les données du recensement publiées mardi.

Les résultats ont montré une croissance rapide parmi la population musulmane.

Environ 27,5 millions de personnes, soit 46,2% en Angleterre et au Pays de Galles, se sont décrites comme chrétiennes, en baisse de 13,1 points de pourcentage par rapport à 2011.

Les résultats du recensement décennal, effectué en 2021, sont intervenus un peu plus d’un mois après que Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre hindou de Grande-Bretagne.

Ils ont montré une croissance rapide parmi la population musulmane. Cependant, “pas de religion” était la deuxième réponse la plus courante après “chrétien”, a déclaré l’Office for National Statistics (ONS).

L’archevêque d’York Stephen Cottrell a déclaré que ce n’était pas une “grande surprise” que la proportion de chrétiens diminue avec le temps.

Mais il a dit que, face à une crise du coût de la vie et à la guerre en Europe, les gens avaient encore besoin de nourriture spirituelle.

“Nous serons là pour eux, dans de nombreux cas, leur fournissant de la nourriture et de la chaleur. Et à Noël, des millions de personnes viendront encore à nos services”, a déclaré le deuxième clerc de l’Église anglicane.

Mais le groupe Humanists UK, qui milite pour les droits des personnes non religieuses, a déclaré que le gouvernement devrait prendre en compte les implications politiques.

Ceux-ci comprenaient le soutien du gouvernement aux écoles religieuses et à l’Église d’Angleterre établie, a déclaré son directeur général Andrew Copson.

“L’Iran est le seul autre État au monde à avoir des religieux votant dans sa législature. Et aucun autre pays au monde n’exige comme norme le culte chrétien obligatoire dans les écoles (non religieuses)”, a-t-il déclaré.

“Ce résultat du recensement devrait être un signal d’alarme qui incite à reconsidérer le rôle de la religion dans la société.”

“C’est juste la Grande-Bretagne”

“Aucune religion” a augmenté de 12 points à 37,2% ou 22,2 millions, tandis que les musulmans représentaient 3,9 millions ou 6,5% de la population, contre 4,9% auparavant.

Les autres réponses les plus courantes étaient les hindous (1,0 million) et les sikhs (524 000), tandis que les bouddhistes ont dépassé les juifs (273 000 et 271 000 respectivement).

Le porte-parole de Sunak a déclaré aux journalistes en réponse au recensement :

De toute évidence, le Royaume-Uni est un pays diversifié et il faut s’en féliciter, et cela inclut également la diversité des religions.

Sunak a remporté la course pour remplacer Liz Truss en tant que Premier ministre et chef du Parti conservateur le 24 octobre, le jour même où les hindous ont célébré Diwali, la fête des lumières.

Le lendemain, le premier événement officiel du nouveau premier ministre au 10 Downing Street était une réception de Diwali.

Mardi, Sunak organisait une réception à Downing Street marquant la préparation de l’Avent jusqu’à Noël avec “des invités de toute la communauté chrétienne”, a déclaré le porte-parole.

Les grands-parents de l’ancien ministre des Finances étaient originaires du Pendjab, dans le nord de l’Inde, et ont émigré en Grande-Bretagne depuis l’Afrique de l’Est dans les années 1960.

“En tant que chancelier, j’ai pu allumer mes Diwali diyas (lampes) sur les marches de Downing Street”, a déclaré Sunak au journal The Times ce mois-ci.

Cela disait quelque chose de merveilleux à propos de notre pays que c’était possible, mais aussi que ce n’était pas grave.

“C’était dans un sens” Mon Dieu, c’est génial “mais c’est aussi juste la Grande-Bretagne”, a-t-il ajouté, réfléchissant à son ascension vers le sommet politique.

Évangéliques africains

L’ONS a publié des sections clés du recensement de l’année dernière au coup par coup. La dernière portait sur la religion et l’identité ethnique.

Les données pour l’Écosse et l’Irlande du Nord sont publiées séparément.

Il a révélé que le nombre de personnes en Angleterre et au Pays de Galles identifiant leur groupe ethnique comme blanc avait diminué d’environ 500 000 depuis 2011, passant de 86,0% à 81,7%.

Le deuxième groupe ethnique le plus courant était “Asiatique” au sens large, à 9,3%, contre 7,5% il y a dix ans.

Au sein de ce groupe, la plupart des répondants ont identifié leur héritage familial comme étant indien, suivi par les Pakistanais, les « autres Asiatiques », les Bangladais et les Chinois.

Le deuxième groupe ethnique le plus important était la population africaine à croissance rapide, suivie des Caraïbes.

Les églises évangéliques africaines ont proliféré à Londres et ailleurs, apportant un certain secours à la part chrétienne.