Les chrétiens représentent désormais moins de la moitié de la population de l’Angleterre et du Pays de Galles – recensement – RT World News

Le nombre de musulmans, hindous, sikhs, juifs, bouddhistes et non religieux a augmenté depuis 2011

L’Angleterre et le Pays de Galles ne sont plus des nations à majorité chrétienne, a révélé le recensement de 2021 de l’Office of National Statistics. Publiées mardi, les données montrent que seulement 46,2 % des Britanniques s’identifient désormais comme chrétiens, contre 59,3 % en 2011. Le nombre total de chrétiens a diminué, passant de 33,3 millions à 27,5 millions au cours de la dernière décennie.

Dans le même temps, tous les autres groupes religieux se sont agrandis, notamment «sans religion.” Alors que seulement 25,2 % des résidents déclaraient être non religieux en 2011, cette fraction était passée à 37,2 % l’année dernière, ce qui représente une augmentation de 8,1 millions de personnes.

Les musulmans ont connu la deuxième croissance la plus importante, passant de 4,9% de la population à 6,5%, tandis que la fraction des résidents hindous est passée de 1,5% à 1,7%, dépassant le million pour la première fois. Les sikhs, les bouddhistes et les juifs ont tous vu des gains plus modestes, tout comme ceux qui ont classé leur religion comme "autre», même si beaucoup moins de répondants ont refusé de répondre en 2021 qu'en 2011 (7,1 % contre 6 %).















Certains ont annoncé le changement démographique comme un signe de progrès et ont exhorté le gouvernement à essayer de suivre le rythme. “TLe statu quo actuel, dans lequel l’Église d’Angleterre est profondément ancrée dans l’État britannique, est injuste et antidémocratique – et semble de plus en plus absurde et insoutenable», a déclaré Stephen Evans, PDG de la National Secular Society, au Guardian.

Mais certains dirigeants chrétiens ont interprété leur baisse de popularité comme un signe qu’ils devaient simplement travailler plus dur. L’archevêque d’York Stephen Cottrell a déclaré que le recensement “nous lance un défi non seulement de croire que Dieu construira son royaume sur terre, mais aussi de jouer notre rôle pour faire connaître le Christ.”

Alors que la grande majorité – 81,7% – des résidents d’Angleterre et du Pays de Galles identifiés comme “blanche” lors du recensement de 2021, ce chiffre a également diminué au cours de la dernière décennie, contre 86% en 2011. Le deuxième groupe le plus important, les Britanniques d’origine asiatique, a vu sa représentation passer de 7,5% à 9,3%, tandis que ceux qui s’identifient comme une forme de noir ou africain est passé de 1,8 % à 2,5 %. Les ethnies minoritaires restent largement concentrées dans les villes, comprenant plus de la moitié de la population de Leicester, Luton et Birmingham et un peu moins des deux tiers des résidents de Londres.

La perception de soi à l’échelle nationale a également sensiblement changé au cours de la dernière décennie. Alors que seulement 19,1 % des résidents se sont identifiés comme «Britannique uniquement” en 2011, ce nombre avait bondi à 54,8% d’ici 2021, en grande partie au détriment de la “que l’anglais» l’identité, qui s’est effondrée de 57,7 % à 14,9 % au cours de la même période.