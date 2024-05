Les chrétiens pratiquants sont plus sceptiques à l’égard de l’IA – sondage — RT World News

Les Américains assistant à des services religieux sont plus préoccupés par le développement rapide de la technologie que le public dans son ensemble, selon une étude

Les chrétiens pratiquants et « croyants engagés dans les Écritures » Les Américains sont plus sceptiques que le grand public quant au développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), selon une nouvelle enquête de l’American Bible Society.

Dans son deuxième chapitre du rapport annuel « État de la Bible » publié la semaine dernière, l’organisation à but non lucratif a examiné les opinions des personnes interrogées sur la technologie et le rôle qu’elle joue dans leur foi. L’étude était basée sur 2 506 entretiens en ligne avec des adultes américains dans tous les États.

Les résultats ont montré que les niveaux d’incertitude concernant l’IA étaient élevés dans tous les domaines, avec 68 % du grand public en désaccord avec l’idée selon laquelle l’IA pourrait « promouvoir la santé spirituelle » et 58 % des personnes qui ne sont pas d’accord avec l’idée que l’IA pourrait « aide au raisonnement moral ».

Indépendamment de l’engagement scripturaire ou de l’allégeance biblique, indique le rapport « Tout le monde ne sait pas à quoi pourrait ressembler l’avenir de l’IA. » Dans le même temps, un peu plus de la moitié des personnes interrogées estiment que l’IA entraînerait une augmentation du chômage.

« Les Américains ont plus peur que d’espoir à l’égard de l’intelligence artificielle » » a déclaré John Farquhar Plake, directeur des programmes de l’American Bible Society et rédacteur en chef de l’état de la Bible. Il a ajouté que même si l’enquête montre « beaucoup d’incertitude » à tous les niveaux, « la plus grande incertitude se situe à l’intersection de la foi et de l’IA. »















Les Américains qui s’intéressent aux Écritures sont « légèrement plus » préoccupés par l’intelligence artificielle par rapport à l’ensemble des Américains, selon l’étude. De même, ils étaient plus susceptibles que leurs pairs d’exprimer leur accord avec les déclarations négatives sur l’IA.

Les personnes engagées dans les Écritures ont montré une moyenne « note d’accord » de 3.1 sur la conviction que l’utilisation de l’IA « va à l’encontre de l’enseignement biblique » contre un score d’accord de 2,7 pour le grand public. De même, ils étaient plus susceptibles d’admettre que les inconvénients l’emportent sur les avantages en matière d’IA.

Le niveau moyen d’accord sur le fait que l’IA entraînerait une augmentation du chômage était également le plus élevé parmi les chrétiens pratiquants, suivis par les chrétiens non pratiquants et les non-chrétiens.

L’idée qu’un prêtre utilise l’IA pour élaborer des sermons était également plus répréhensible parmi les chrétiens pratiquants que parmi les non-pratiquants ou les non-chrétiens.

L’enquête de l’organisation à but non lucratif a révélé que contrairement à l’hypothèse populaire, la génération Z n’était pas plus positive à l’égard de l’IA que les générations plus âgées, malgré leur confort avec la technologie. « natifs numériques. » En fait, la génération Z est « le plus concerné » sur la façon dont l’IA affectera leurs moyens de subsistance, craignant de manquer de compétences en IA pour conserver leur emploi, selon le rapport.