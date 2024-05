Les chrétiens évangéliques blancs comptent parmi les plus grands partisans d’Israël. Pourquoi? : Commutateur de code : NPR

basculer la légende Getty Images

Alors que la guerre continue de faire rage au Moyen-Orient, l’attention s’est portée sur la façon dont les Juifs, les Musulmans et les Palestiniens américains se rapportent à l’État d’Israël. Mais lorsque nous parlons de la région, les chrétiens américains, en particulier les chrétiens évangéliques, ne font souvent pas partie de cette histoire. Mais leur soutien politique à Israël est un moteur majeur de la politique américaine – en partie parce que les évangéliques constituent un groupe organisé et dévoué, suffisamment nombreux pour exercer une influence majeure sur la politique américaine. Aujourd’hui, dans l’émission, nous examinons l’histoire et la théologie qui expliquent comment les chrétiens évangéliques blancs sont devenus si connectés à Israël, et à quoi ressemble cette connexion sur la place publique.

Cet épisode a été animé par Gene Demby, produit par Jess Kung et édité par Leah Donnella. Notre ingénieur était Gilly Moon.