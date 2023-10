Les chrétiens et les juifs deviennent des « boucliers de prière » suite à la directive biblique de prier pour la paix à Jérusalem

JERUSALEM, Israël – Dans le Psaume 122, la Bible ordonne aux croyants de prier pour la paix à Jérusalem, et un groupe a pris l’initiative d’augmenter la prière mondiale pour ce que la Bible appelle « la ville du grand roi ».

Au cours des 19 dernières années, l’organisation Eagles Wings a mobilisé les chrétiens et les juifs pour accomplir le commandement du Psaume 122.

L’évêque Robert Stearns et le regretté pasteur Jack Hayford ont inauguré la Journée de prière pour la paix de Jérusalem, qui a lieu chaque année le premier dimanche d’octobre.

Stearns a dit Actualités CBN,« Le pasteur Jack Hayford et moi avons ressenti ce fardeau du Seigneur d’appeler le corps mondial du Christ à se souvenir de la centralité de l’histoire de Jérusalem – son passé, son présent et son avenir prophétique. Et que l’Église doit s’aligner dans l’intercession. avec les desseins de Dieu pour Jérusalem.

Depuis sa création en 2004, la journée de prière a élargi sa portée mondiale.

« Nous avons des représentants dans 172 pays. Le matériel est en 29 langues. Il existe désormais un programme pour enfants – qui enseigne aux enfants l’importance de Jérusalem et leur explique pourquoi elle est centrale dans l’histoire de Dieu sur terre. » Stearns a expliqué. « Et année après année, cette année, lors de l’événement ici à Jérusalem, nous avons près de 50 pasteurs venus de 22 nations du monde entier pour célébrer et prier pour la paix à Jérusalem. »

Cela inclut le pasteur Miles McPherson de Rock Church à San Diego.

« Vous savez, la Bible dit de prier pour la paix d’Israël. Que ceux qui vous aiment prospèrent », a déclaré McPherson. « C’est une promesse que je prends au sérieux, plus au sérieux maintenant que jamais. Être ici dans ce pays et Dieu me fait prendre conscience de la réalité de sa présence et de son plan non seulement pour cette ville, mais pour le monde. »

David Nekrutman, le directeur exécutif juif du projet Isaiah, considère Jérusalem aujourd’hui comme une validation de la Bible.

Il nous a dit : « C’est la certitude absolue qu’il y a un Dieu dans le monde, pas une idée abstraite. Je pense qu’il est plus difficile d’être quelqu’un comme Richard Dawkins, qui est athée, que de croire au Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob. »

Netkrutman a ajouté : « Pour moi, revenir après 2 000 ans dans ce pays et retrouver la souveraineté juive, le seul peuple qui ait jamais prédit cela était les prophètes dans nos écritures communes. Donc, en allant de l’avant et en nous connectant à cette terre, nous » Je dis au monde que la prophétie de Dieu est toujours en train de s’accomplir.

De nombreux dirigeants israéliens voient cet effort de prière comme une bénédiction pour Israël et le peuple juif.

« Cela nous renforce beaucoup car nous sentons que ce n’est pas seulement une chose que nous savons, c’est une chose que nous ressentons », a expliqué Dani Dayan, président du Mémorial israélien de l’Holocauste, Yad Vashem. « L’attention, la fraternité des chrétiens évangéliques du monde entier avec l’Etat d’Israël, avec le peuple juif. Et par conséquent, cela contribue beaucoup à notre sentiment de sécurité, à notre détermination à continuer à lutter pour la persévérance du peuple juif. »

Depuis son point d’observation de Yad Vashem, Dayan voit clairement la montée de l’antisémitisme mondial.

« Nous ne sommes pas dans l’Allemagne des années 30, mais la différence entre nous et la génération des années 30, c’est que nous avons de l’expérience. Nous savons que cela peut arriver », a déclaré Dayan. « Par conséquent, nous devons solidifier, renforcer Jérusalem, renforcer l’État d’Israël, renforcer le peuple juif afin d’éviter qu’une catastrophe comme celle que nous avons vue il y a 80 ans ne se reproduise. »

Cette menace est une autre raison pour laquelle beaucoup disent qu’il s’agit d’un moment vital pour se tenir à l’écart pour Jérusalem.

Le révérend Peter Fast de l’organisation humanitaire Bridges for Peace a déclaré Actualités CBN, « Il se passe beaucoup de choses à l’intérieur d’Israël, à la périphérie. Israël est entouré de voisins – on dit qu’ils vivent dans un quartier difficile. Le monde entier est concentré sur le résultat, sur ce qui se passe ici. »

Fast a poursuivi : « Malgré les frictions, malgré la tension qui règne dans cette nation, en particulier avec la réforme judiciaire, les menaces de terrorisme, ce que les voisins veulent de cet endroit, ce que les nations veulent de cet endroit – vous savez, c’est un problème politique. lieu chargé, mais c’est un lieu où le Seigneur dit qu’il a placé son nom.

Sharon Sanders, de Christian Friends of Israel, est d’accord et précise : « Non seulement il nous est ordonné de prier pour la paix de Jérusalem, mais nous sommes en fait des boucliers de prière. Lorsque vous prenez place devant le mur de prière pour Jérusalem, vous » Je prends une grande responsabilité à laquelle Dieu a appelé les chrétiens du monde entier, en priant la parole de Dieu. »

