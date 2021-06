Les chrétiens doivent se faire vacciner contre le COVID-19

Lors d’un récent appel avec plus d’une douzaine de dirigeants évangéliques mondiaux, et après avoir entendu les rapports d’un dirigeant indien, j’ai mentionné qu’un de mes récents messages sur les vaccins sur les réseaux sociaux avait provoqué une réaction forte (et surtout négative). L’un des responsables de l’appel a fait écho au point de vue du groupe : Il ne pouvait pas comprendre l’attitude des chrétiens.

Moi non plus.

L’idée que certains évangéliques répandent de la désinformation sur les vaccins alors que la majorité du monde en a désespérément besoin est difficile à comprendre. Pourtant, nous devons le comprendre pour y faire face. Les chrétiens évangéliques doivent faire partie de la solution, pas du problème, alors que nous travaillons tous pour mettre fin à la plus grande crise mondiale de notre vie.

Nous savons que la plupart des gens de toutes confessions (et sans foi) prévoient de se faire vacciner. Cependant, une importante minorité de chrétiens américains est tombée dans la désinformation qui pourrait, en effet, prolonger la pandémie ici aux États-Unis et dans le monde. Toutes les préoccupations ne sont pas injustifiées, mais beaucoup proviennent de la désinformation ou de l’incompréhension.

En termes simples, il est temps pour les évangéliques de se renseigner sur le vax.

Clinique de vaccination COVID-19 le 14 avril 2021, à Miami. Chandan Khanna/AFP via Getty Images

Dans une étude récente de l’Ad Council en partenariat avec la National Association of Evangelicals, une majorité d’évangéliques (57%) ont pris ou ont l’intention de prendre le vaccin. Bien qu’encourageant, cela était à la traîne des plus des trois quarts (77 %) des non-évangéliques. De plus, les évangéliques blancs étaient deux fois plus susceptibles que les évangéliques de couleur d’exclure complètement le vaccin (30% à 15%).

Face à une hésitation croissante, nous, évangéliques, avons besoin de nous parler – et de dire la vérité – les uns aux autres. Un bon point de départ pour les chrétiens qui cherchent à lutter contre l’hésitation vaccinale est dans la richesse des informations témoignant de la sécurité des vaccinations.

Nous savons que les gens écoutent plus volontiers des gens comme eux, même lorsque c’est inconfortable. Nous devons aider à surmonter cette hésitation vaccinale pour notre propre bien et pour le bien de nos voisins.

Alors que les théories du complot attirent l’attention, il existe des milliers de ressources de qualité disponibles pour les chrétiens qui veulent honnêtement des réponses à des questions difficiles. Ces ressources ne convaincront probablement pas les vrais croyants du complot, mais cela pourrait aider les personnes incertaines et incertaines de croire leur médecin (et peut-être leur pasteur).

Au-delà de la confiance en l’expertise médicale, les évangéliques ont besoin d’entendre que l’hésitation vaccinale est contraire non seulement au consensus des professionnels de la santé, mais aussi parmi les dirigeants de leur mouvement. Même les dirigeants qui ont traditionnellement, parfois, eu des désaccords publics les uns avec les autres se sont unis autour de l’importance des vaccinations.

Dans un exemple très médiatisé, Franklin Graham a souligné la parabole du Bon Samaritain comme preuve qu’il croyait que Christ obtiendrait le vaccin. Allant plus loin, Graham a réfléchi aux souffrances causées par la pandémie dont il avait été témoin de première main avant d’implorer les chrétiens de parler avec leurs médecins et de se faire vacciner.

Des déclarations similaires ont afflué d’autres évangéliques, dont Robert Jeffress, le président de l’Association nationale des évangéliques John Jenkins et le président baptiste du Sud JD Greear. La voix unifiée des dirigeants de l’église appelle les chrétiens à faire confiance à leurs médecins.

Au Wheaton College Billy Graham Center, nous nous sommes associés aux Centers for Disease Control and Prevention pour répondre aux questions fréquemment posées sur les vaccins, nous avons parlé à trois experts en vaccins mondialement connus qui sont également des chrétiens évangéliques, et avons encouragé les pasteurs à diriger et à encourager leur congrégations à se faire vacciner. Plus récemment, nous avons publié un épidémiologiste mondialement connu (qui est aussi, comme elle se décrit, la femme d’un pasteur), encourageant la même chose.

La question pour les évangéliques sera de savoir s’ils accordent plus de poids à leurs flux de médias sociaux ou à leurs propres médecins et aux dirigeants de leur tradition religieuse. Mais cela doit commencer par des dirigeants qui donnent cet encouragement.

Presque toutes les confessions conviennent que l’amour de son prochain est au cœur de la foi chrétienne. Le réformateur protestant Martin Luther l’a dit le mieux, affirmant qu’« un chrétien ne vit pas en lui-même, mais en Christ et en son prochain. Sinon, il n’est pas chrétien. Le reniement de nous-mêmes est tissé à travers le tissu de la foi chrétienne ; c’est l’appel persistant et inflexible à aimer les autres même à notre volonté.

Malgré cette importance, discerner comment aimer son prochain peut être plus difficile qu’il n’y paraît. En effet, cela a été l’un des défis déterminants pour les chrétiens pendant COVID-19. Les pasteurs et les dirigeants d’église se sont parfois battus – et ont même été en désaccord les uns avec les autres – sur cette question.

Dans sa lettre aux Galates, l’apôtre Paul détaille longuement comment la foi en Christ nous libère du péché, de la culpabilité et de la honte. Pourtant, il avertit ses lecteurs que même dans cette liberté, l’appel aux chrétiens n’est pas d’utiliser leur liberté comme une opportunité de faire le mal « mais par amour, servez-vous les uns les autres ». (Galates 5:13) Couper à travers les toiles de la désinformation et de la politisation, les vaccins sont une opportunité claire pour les chrétiens de vivre cet appel. Nous avons une option médicale sûre, recommandée par des experts (et soutenue par les chefs religieux) qui contribuera à la santé holistique de notre communauté. Essentiellement, nous avons la possibilité de nous servir les uns les autres. Nous pouvons nous protéger et aimer nos voisins.

Voyons les faits médicaux, pratiques et théologiques sur le vax. Et menons la lutte contre la désinformation.

Ed Stetzer est doyen et professeur au Wheaton College, où il dirige également le Wheaton College Billy Graham Center, où CoronaVirusAndTheChurch.com contient des ressources pour les chrétiens et les églises. Suivez-le sur Twitter : @edstetzer