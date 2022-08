Les chrétiens devraient s’abstenir d’avoir des “bouches de pot” – Shaw Local

Je suis chrétien et je vote pour Donald Trump. Nous voyons en temps réel à quoi ressemble un pays socialiste et ce qu’il peut faire à un peuple libre. Mais beaucoup semblent aveugles au mouvement socialiste qui se déroule à la porte d’entrée de l’Amérique et où il mènera finalement.

Quel grand privilège nous avons dans ce pays de nous gouverner nous-mêmes au lieu d’être sous la coupe d’un tyran. Poutine a tué, continue de tuer et menace de tuer et de purger d’autres membres de son peuple et en contrôle ainsi beaucoup par peur d’être mis à mort. Les dirigeants actuels de notre pays utilisent également la peur comme tactique pour contrôler de nombreuses personnes.

S’adressant aux chrétiens, est-ce que notre liberté vaut la peine d’être défendue ? Les chrétiens devraient-ils être dans l’armée ou devenir policiers ou être impliqués dans la politique afin de protéger notre nation des ennemis extérieurs ou des criminels de l’intérieur (Matthieu 24:43) ? Les chrétiens ne sont-ils pas des citoyens des États-Unis et, en tant que tels, ne devrions-nous pas être des citoyens responsables ?

Notre pays est composé de groupes de personnes de différentes confessions et de certains qui ne s’identifient à aucune confession. Mais nous, en tant que chrétiens, avons comme norme la Sainte Bible, la Parole de Dieu. Cet article concerne notre langue.

Honte à Donald Trump ou à quiconque prétendant être chrétien avec une bouche potelée. Au lieu de “Potty Mouth”, je pense aux toilettes, “Toilet Mouth”. Les toilettes sont utilisées pour évacuer nos saletés et non pour les remonter. Lisez la parabole de la salle de bain dans Matthieu 15:10-20.

La recherche a soi-disant montré que l’utilisation de jurons par Trump pourrait être stratégique, renforçant son image de diseur de vérité sans peur d’être politiquement correct. Je crois qu’indépendamment de leur appartenance à une religion ou non, sa base continuerait à le suivre s’il recadrait de jurons mais que certains ne voteraient pas pour lui à cause de sa vulgarité.

Je préférerais plaire à Dieu plutôt qu’à l’homme (Galates 1:10). Jésus était un diseur de vérité et Il n’a pas utilisé la vulgarité, mais Il a courageusement affronté l’hypocrisie et le mal de ceux qui étaient au pouvoir, principalement les chefs religieux de Son temps.

Je vote pour Donald Trump parce qu’il a fait des promesses à la base chrétienne et qu’il les a tenues. Protéger nos frontières, notre Constitution, notre liberté d’expression, notre liberté de religion, défendre la loi et l’ordre, soutenir Israël et s’opposer au meurtre de nos enfants au moyen de l’avortement.

Mais sa prise de position pour ces choses ne le qualifie pas pour le Ciel. Je ne sais pas s’il fréquente une église ou s’il professe être chrétien, mais lui, comme nous tous, se tiendra un jour devant Dieu et rendra compte de lui-même devant lui.

L’avertissement clair de Dieu est : « Mais il ne doit pas y en avoir parmi vous ; obscénité, propos insensés ou plaisanteries grossières ; un tel homme n’a pas d’héritage dans le royaume de Christ » (Éphésiens 5 :3-7).