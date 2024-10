Les chrétiens affluent à Washington pour prier pour que l’Amérique se tourne vers Dieu – en élisant Trump

Des dizaines de milliers de chrétiens évangéliques se sont rassemblés samedi au National Mall à Washington, DC, pour prier pour l’expiation de l’Amérique et pour le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les organisateurs de l’événement, facturés « Un million de femmes», a décrit le rassemblement – ​​et l’élection présidentielle du mois prochain – comme « un dernier combat » pour sauver la nation des forces des ténèbres. Pendant des heures, les masses rassemblées ont chanté des chants d’adoration, brandi des drapeaux symbolisant leur conviction que l’Amérique a été fondée en tant que nation explicitement chrétienne et ont prié à haute voix pour que Jésus intercède en faveur de Trump en novembre.

« Si nous ne restons pas debout maintenant », a déclaré Grace Lin, venue de Los Angeles pour le rassemblement et venue avec un chapeau rouge « Make America Great Again », « alors l’ennemi prendra le contrôle de notre pays. Si cela arrive, c’est la fin.

Nina Porter, à gauche, prie avec sa fille Genesis pendant que Lou Engle parle. Patty Miller, d’Oswego, New York, prie lors du rassemblement « Million Women » samedi.

Lou Engle, le prophète autoproclamé qui a organisé l’événement, a déclaré Dieu lui a dit dans un rêve pour appeler un million de femmes à marcher sur Washington afin de restaurer la domination de Dieu sur la nation. Engle est un leader dans le Réforme néo-apostoliqueun mouvement de chrétiens charismatiques qui, pendant des années, ont décrit la politique américaine comme un affrontement spirituel entre le bien et le mal, et Trump comme un leader imparfait oint par Dieu pour racheter la nation.

« Écoutez les cris de votre peuple », a crié Engle samedi alors que des milliers de partisans levaient les mains vers le ciel. « Sauve-nous, Dieu ! »

Depuis une scène surplombant le Washington Monument, Engle et d’autres intervenants ont mis en garde contre une multitude de menaces qui, selon eux, pèsent sur l’Amérique : la criminalité, la persécution religieuse, l’avortement et l’acceptation croissante des personnes LGBTQ.

Le pasteur conservateur Lou Engle s’exprime samedi lors du rassemblement « Million Women » au National Mall à Washington, DC.

Des milliers de femmes sont venues vêtues de chemises roses arborant les mots « Ne plaisantez pas avec nos enfants » – le nom et le slogan d’un groupe d’activistes anti-LGBTQ qui prétend que les livres de bibliothèque, les enseignants des écoles publiques et la culture pop incitent les enfants à changer de genre.

Susan Marsh, qui vient du Maryland en voiture, a déclaré qu’elle était présente parce qu’elle craignait que si les démocrates maintenaient le pouvoir, son petit-fils de 10 mois grandisse dans un pays où il subit des pressions pour s’identifier comme une fille. Tandis qu’elle chantait et priait, Marsh agita un grand Appel au Ciel drapeau – un symbole important du mouvement chrétien visant à mettre fin à la séparation de l’Église et de l’État en Amérique.

« Tant de gens sont désespérés en ce moment », a déclaré Marsh, s’étouffant alors qu’elle parlait à un journaliste. « Nos enfants subissent des opérations chirurgicales inutiles parce que leur cœur est brisé et qu’ils pensent qu’ils ne sont pas ceux qu’ils sont censés être. »

Susan Marsh, à gauche, du Maryland, prie tout en tenant un drapeau d’Appel au Ciel. Les partisans de Don’t Mess With Our Kids, un groupe conservateur anti-LGBTQ+, sont venus en masse. Shed Curry tient dans ses bras sa fille Ariana, âgée de 6 ans.

Maryn Freitag faisait partie d’un groupe d’environ 50 personnes venues du Minnesota. Elle a déclaré qu’elle était venue « pour se tenir aux côtés de l’homme que Dieu a choisi comme président ». Elle a ensuite fait signe à son chapeau, qui épelait « Trump 2024 » en strass scintillants.

Freitag a refusé d’envisager ce qui se passerait si Trump perdait face à la vice-présidente Kamala Harris : « Je ne veux même pas y aller », a-t-elle déclaré.

Sandi Woskie, un autre membre du contingent du Minnesota, a entendu le commentaire. Elle se pencha et dit : « Pensez à Armageddon. »

« C’est vrai », a déclaré Freitag. « Si nous ne ramenons pas cette nation au Seigneur, nous glissons rapidement vers l’abîme sans retour. »

Min Gyu Kim, un pasteur coréen, prie avec sa Bible ouverte lors du rassemblement « Million Women » samedi.

Matthew Taylor, chercheur principal à l’Institut à but non lucratif d’études islamiques, chrétiennes et juives du Maryland, a déclaré que ces commentaires sont représentatifs d’une adoption dangereuse et de plus en plus répandue de messages politiques apocalyptiques de la droite chrétienne.

Taylor, qui a participé à la marche samedi dans le cadre de ses recherches, a passé des années à étudier la Réforme néo-apostolique et son soutien indéfectible à Trump. Il a documenté dans son livre : «Les violents le prennent par la force,« Comment les fausses allégations concernant la fraude électorale généralisée d’Engle et d’autres dirigeants nationalistes chrétiens ont contribué à alimenter l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021.

Taylor a déclaré qu’il craignait que le message désastreux – et la représentation de Trump comme le candidat choisi par Dieu pour vaincre les méchants démocrates – puisse ouvrir la voie à davantage de violence.

« Il s’agit d’activer les partisans chrétiens les plus ardents de Donald Trump, en les plaçant dans un état d’esprit apocalyptique selon lequel cette élection est une question de réussite ou de mort pour l’Amérique », a déclaré Taylor. « Le danger est que ces gens peuvent facilement se transformer en émeutiers du Capitole si les bonnes circonstances se présentent et si leurs dirigeants leur donnent ces conseils. »

Maryn Freitag, à gauche, a déclaré qu’elle était venue du Minnesota « pour se tenir aux côtés de l’homme que Dieu a choisi comme président ». Ekanem Amba, à droite, du Texas, prie en tenant un drapeau « Ne plaisantez pas avec nos enfants ».

Taylor – et de nombreux autres participants – ont noté que la foule était plus diversifiée sur le plan racial et ethnique que la plupart des rassemblements politiques conservateurs. Des églises de tout le pays, y compris certaines confessions à majorité noire, ont affrété des bus pour l’événement. Les organisateurs ont choisi d’organiser l’événement le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du judaïsme, car c’est un jour pour expier les péchés.

LaTrece Curry, une mère noire qui a déclaré avoir voté pour Barack Obama en 2008, a quitté l’Ohio en voiture avec son mari et ses quatre enfants. Elle a déclaré son soutien à Trump – un milliardaire deux fois divorcé qui fait face à une série d’accusations criminelles liés à ses pratiques commerciales et tentatives présumées de renversement les élections de 2020 – a conduit à des divisions et à des disputes avec ses amis noirs et les membres de sa famille. Mais elle pense qu’il est le seul candidat qui ramènera l’Amérique sur le chemin de la morale.

« Je pense que c’est un dernier combat », a déclaré Curry. « Mais Dieu nous a donné tellement de temps. Maintenant, le jugement viendra.

Du vin pour la communion est distribué samedi lors du rassemblement « Million Women » à Washington, DC.

Phil Heilman a conduit avec sa femme depuis la Floride. Ils ont entendu parler de l’événement alors qu’ils assistaient à un rassemblement en faveur du vote en Géorgie. animé par Lance Wallnauun évangéliste qui a inventé et popularisé le Mandat des Sept Montagnes – une croyance croissante au sein de la droite américaine selon laquelle les chrétiens conservateurs sont appelés à occuper des postes de pouvoir dans sept sphères clés de la société, notamment les affaires, l’éducation, les médias et le gouvernement. Wallnau était parmi les intervenants samedi.

Heilman a dit qu’il prend ses nouvelles de FlashPointune émission télévisée qui touche des centaines de milliers de followers avec un mélange de commentaires politiques pro-Trump et de messages prophétiques sur les plans divins de Dieu pour l’Amérique.

Il s’inquiète de ce qui se passerait si Trump perdait, mais il a déclaré qu’il était convaincu que Satan serait vaincu même si Harris et les démocrates l’emportaient.

« Si cela se produit, ce ne sera pas une solution politique », a déclaré Heilman. « Dieu fournira d’autres opportunités pour reprendre le pays, qui seront plus subreptices ou clandestines. »

Heilman, tenant un grand drapeau rouge « Jésus est roi » sur son épaule, n’a pas expliqué à quoi cela pourrait ressembler.

D’une manière ou d’une autre, a-t-il dit, « la justice prévaudra ».

Depuis la scène samedi, une oratrice du rassemblement « Million Women » a déclaré qu’elle priait pour le salut du «peuple arc-en-ciel» – ceux «toujours piégés dans les LGBTQ», a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com