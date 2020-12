L’été chaud signifie que les choux de Bruxelles de cette année pourraient être jusqu’à 50% plus gros que la normale, selon les producteurs.

TH Clements, un producteur basé dans le Lincolnshire, a déclaré que leur rendement en germes était en hausse de 20% par rapport à l’année dernière et qu’ils étaient beaucoup plus gros, a rapporté le Shropshire Star.

Jack Ward, directeur général de la British Growers Association, a déclaré qu’il n’était pas surprenant d’entendre que la récolte exceptionnelle de Bruxelles produisait des spécimens massifs.

«Nous avons eu une assez bonne saison de croissance», a-t-il déclaré au Daily Telegraph. «Il a été modérément humide au début de la saison en juin et juillet, puis a été assez modéré tout au long de l’automne.

«Ça a été mieux que l’an dernier quand il pleuvait jour après jour. Plus les conditions de croissance sont bonnes, plus la récolte sera grande. »

Les choux de Bruxelles sont devenus un élément de division dans les célébrations de Noël de nombreuses familles, certaines personnes déclarant détester le légume provoquant les flatulences tandis que d’autres les aiment.

Et pour les premiers, la récolte exceptionnelle sera une mauvaise nouvelle.

Richard Mowbray de TH Clements, a déclaré: «Jusqu’ici, l’année pour la production de germes a été très bonne et nous avons maintenant un temps plus froid juste au bon moment.

«Au cours des dernières semaines, nous avons eu des jours venteux qui aident à faire sauter les vieilles feuilles des plantes et sont à nouveau utiles pour aider les boutons à rester sans défaut.

«Si le temps reste comme ça, ce sera le meilleur Noël pour la qualité des germes dans au moins cinq ans.»

Et l’expert des germes de Tesco, Rob Hooper, avait une bonne idée pour ceux qui étaient chargés de cuisiner ce Noël.

« Cette année, le Royaume-Uni obtiendra certaines des meilleures pousses de qualité que nous ayons vues depuis au moins cinq ans et la bonne nouvelle pour les cuisiniers est que la plus grande taille signifie qu’elles seront plus faciles à peler », a-t-il déclaré.

« Personne n’aime la corvée d’éplucher les germes, mais cette année, en raison de leur taille, les clients en auront besoin de moins dans leurs assiettes de Noël et cela signifie moins de travail dans la cuisine. »