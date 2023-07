« Les choses vont bouger »: le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, fait allusion à PLUS de signatures, malgré une frénésie de 200 millions de livres sterling

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il restait beaucoup de temps dans la fenêtre de transfert pour faire venir de nouveaux joueurs – même s’il avait déjà dépensé environ 200 millions de livres sterling cet été.

Les Gunners ont commencé fort avec l’acquisition de Kai Havertz de Chelsea pour 60 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord surprise, avant de conclure leur signature prioritaire du capitaine de West Ham United, Declan Rice, pour un montant stupéfiant de 105 millions de livres sterling. Entre les deux, Arsenal a trouvé 40 millions de livres supplémentaires pour le défenseur central de l’Ajax, Jurrien Timber, pour faire passer les dépenses par le toit avant un match amical contre les MLS All-Stars ce jeudi.

Mais bien qu’il ait investi massivement dans une équipe qui a terminé deuxième du classement la saison dernière, le coach basque a déclaré Sports du ciel qu’il est encore tôt dans la fenêtre de transfert – et qu’il pourrait bien bondir pour d’autres achats.

La signature du record d’Arsenal, Declan Rice, a porté les dépenses des Gunners à 200 millions de livres sterling (Crédit image : David Price/Arsenal FC via Getty Images)

« Voyons voir », a déclaré Arteta. « Il reste encore beaucoup de temps sur le marché et nos attentes concernent également certains de nos joueurs. Nous devons donc voir comment les choses évoluent dans les deux prochaines semaines.

« Nous serons vigilants, il est encore temps de faire les choses, il est encore temps des sorties évidemment, donc je suis sûr que les choses vont bouger. »

Un certain nombre de joueurs sont liés à une sortie d’Emirates mais jusqu’à présent, Arsenal n’a reçu qu’une seule offre concrète. L’Athlétisme David Orstein a rapporté jeudi dernier que les géants turcs Besiktas avaient offert 2,5 millions d’euros pour le défenseur central Rob Holding, les nord-londoniens étant sur le point de rejeter l’offre.

Cependant, de nombreux frais plus importants pourraient être récupérés cet été, Folarin Balogun étant l’un des joueurs les mieux notés à vendre. Le tueur à gages né à New York est estimé par Arsenal à environ 50 millions de livres sterling et intéresse les finalistes de la Ligue des champions, l’Inter Milan, après la fin de leur poursuite pour Romelu Lukaku.

Folarin Balogun pourrait quitter définitivement Arsenal cet été afin de renflouer les caisses (Crédit image : Alex Grimm/Getty Images)

Les goûts de Thomas Partey, Nicolas Pepe, Albert Sambi Lokonga, Kieran Tierney et Charlie Patino ont également tous été liés à des sorties.

On pense qu’Arsenal est toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain et d’un ailier droit pour offrir de la profondeur derrière Bukayo Saka.

Plus d’histoires d’Arsenal

L’actualité des transferts d’Arsenal monte en puissance cet été, les Gunners dépensant 200 millions de livres sterling au début de la fenêtre.

Les Gunners pourraient viser deux autres joueurs de Manchester Cityselon les rapports. Xavi Simons est sur le radar et Ivan Fresneda pourrait rejoindremais Arsenal pourrait vendre pour 100 millions de livres sterling de joueursaussi. Roméo Lavia est dans le collimateur – mais Liverpool le veut aussi. Takehiro Tomiyasu est prêt pour un « changement intrigant »alors que Moises Caicedo semble lié à Chelsea.

On pense qu’Arsenal veut un autre ailier droitalors que Gabri Veiga préfère Arsenal aux Spurs.