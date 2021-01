Cela fait un moment que les disques SSD (SSD) externes et portables ne se sont pas généralisés. Personne ne veut plus des fileurs maladroits, des vieux disques durs. Depuis le disque SSD WD My Passport original en 2017, il est resté dans le compte de tous ceux qui voulaient un lecteur de stockage externe basé sur SSD. Il est resté dans et autour du sommet des enjeux de performances comparatives, mais depuis lors, les rivaux sont sortis avec des options plus petites et plus abordables depuis. Il est donc temps que WD améliore également son jeu. Et il a, par une certaine marge. La dernière édition du disque SSD WD My Passport est plus petite, plus agile et plus rapide qu’auparavant. Et pour ce qui est de l’argent, vous avez le choix entre trois variantes, dont les prix dépendent souvent des offres et des offres dont vous pouvez profiter: le 500 Go coûte environ Rs 8 999 tandis que l’option 1 To coûte environ 15 999 Rs et la version 2 To vous coûtera environ 24 999 Rs,

En termes d’alternatives, vous avez le SSD portable SanDisk Extreme qui coûte environ 6 699 roupies pour la variante 500 Go et environ 10 999 roupies pour l’option 1 To, au cas où vous cherchez quelque chose de très robuste dès le départ. Il y a aussi le Samsung T5 compact, qui coûte 5 999 Rs pour l’option 500 Go, par exemple. Remarquez que le disque SSD WD My Passport est beaucoup plus rapide que ces deux options. Là, alerte spoiler! Trop tard!

Le plus grand changement en interne est le passage du SATA aux internes NVMe, ce qui signifie que ces sauts d’une vitesse de lecture maximale de 540 Mo / s dans le meilleur des cas à une vitesse de lecture de 1050 Mo / s et de 1000 Mo / s de vitesses d’écriture . Le type de connexion est USB 3.2 Gen2, bien que je doive souligner que le câble USB-C fourni avec le boîtier SSD WD My Passport est incroyablement court – vous le laisserez pendre lorsqu’il sera connecté à un iMac ou à un PC ou achetez-vous un câble plus long. Ceux-ci conviennent aux ordinateurs portables car ils sont assis à côté sur la table, mais le câble est si court que le disque SSD WD My Passport ne peut pas reposer sur la table lorsqu’il est connecté aux ports USB d’un Apple iMac 27 pouces.

Mis à part les problèmes plus courts et plus fins ou plus longs et plus larges, le disque SSD WD My Passport tient ses promesses. Vitesse, et beaucoup. Dans les scénarios d’utilisation réels de transfert de dossiers lourds de 25 Go avec un mélange de petits et de gros fichiers, le disque SSD WD My Passport atteignait 812 Mo / s en termes de vitesses de transfert. Une grande partie des performances dépendra de la norme USB de votre PC ou Mac: plus votre machine est ancienne, plus les performances réelles seront lentes. Il se trouve que j’avais une machine assez récente lorsque le disque SSD WD My Passport est arrivé pour examen, et les résultats sont également impressionnants en ce qui concerne les benchmarks synthétiques. Dans le test Crystal DiskMark, le disque SSD WD My Passport est revenu avec des vitesses de lecture de 1023 Mo / s et des vitesses d’écriture de 911 Mo / s. À travers les tests et l’utilisation dans le monde réel, je n’ai pas remarqué que le disque SSD WD My Passport chauffait plus que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un périphérique de stockage.

Le disque SSD WD My Passport est également un bon lecteur. Il a un cadre en aluminium anodisé et lorsque vous le prenez, il est également très compact. Il ne pèse que 46 grammes. Votre smartphone pèse probablement quatre fois plus. Plusieurs choix de couleurs également: or, bleu nuit et gris sidéral, ce dernier peut-être si vous souhaitez le faire correspondre avec votre MacBook Pro ou MacBook Air. Il est également robuste, résiste aux chocs et aux vibrations et le fait de le laisser tomber de 6 pieds environ ne nuit pas au lecteur. Cependant, il n’y a pas de voyants d’activité sur le lecteur lui-même, et en cas de situation de lecteur non réactif, il peut être un peu difficile à dépanner.

Le logiciel WD Discovery pour Windows et macOS est préchargé sur le disque SSD WD My Passport qui vous permet de configurer la sauvegarde de vos appareils informatiques, y compris Time Machine pour les appareils Apple Mac, et également de surveiller la santé de votre disque.

Le dernier mot: plus petit et plus rapide et vaut chaque centime

Le problème avec le disque SSD WD My Passport est que si vous êtes à la recherche d’un disque SSD externe, c’est une évidence. Il est rapide, vraiment compact et suffisamment à l’épreuve du temps. Oui, vous payez une légère prime par rapport à certains concurrents, mais il est également beaucoup plus rapide en comparaison et prend en charge le cryptage matériel AES 256 bits. Et cela vaut l’argent supplémentaire que vous récoltez une fois pour un stockage que vous conserverez probablement pendant de nombreuses années.