Les choses reviennent à ce que nous voulons tous qu’elles soient : le souhait d’anniversaire de Sonakshi Sinha | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Sonakshi Sinha s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi pour remercier ses fans, ses followers, ses collègues de l’industrie et ses amis pour leurs vœux à l’occasion de son anniversaire, qui était le 2 juin.

Sonakshi a exprimé que son souhait d’anniversaire cette année était que la vie normale soit rétablie, comme c’était le cas avant la pandémie de COVID-19.

« Mon souhait pour cet anniversaire était que d’ici le prochain, les choses redeviennent comme nous le voulons tous. Une prière silencieuse pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui souffrent et de la gratitude pour ceux qui font tout ce qu’ils peuvent pour aider. J’ai souhaité votre bonheur, votre santé et la fin de ce chaos. De plus, plus d’anniversaires de confinement !!!! Merci pour tout l’amour que vous m’avez envoyé…

Sur le plan du travail, Sonakshi sera ensuite vu dans Ajay Devgn avec « Bhuj: The Pride Of India ». Le prochain film présente également Sanjay Dutt et Nora Fatehi.

En dehors de cela, l’actrice est prête à faire ses débuts en web-série avec « Fallen », où elle incarne un flic.